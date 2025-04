De Buenos Aires ao Vaticano: A caminhada histórica de Papa Francisco e sua revolução na Igreja

Primeiro papa jesuíta e latino-americano da história, Francisco marcou seu pontificado com humildade, diálogo e defesa dos mais vulneráveis

O mundo se despede de uma das figuras mais influentes do século XXI. Morreu o Papa Francisco, aos 88 anos, deixando um legado de renovação, inclusão e diálogo na Igreja Católica. A notícia foi confirmada pelo Vaticano com uma nota breve, mas carregada de emoção: “O Bispo de Roma, Francisco, retornou à casa do Pai. Toda a sua vida foi dedicada ao serviço do Senhor e de Sua Igreja.”

Seu papado, iniciado em 2013 após a renúncia de Bento XVI, marcou uma virada histórica na condução da Igreja. Com gestos de simplicidade e uma postura firme em temas sociais, ele se tornou um símbolo mundial de diálogo, inclusão e justiça.

Jorge Mario Bergoglio nasceu em Buenos Aires, em 1936, filho de imigrantes italianos. Ingressou ainda jovem na Companhia de Jesus e foi ordenado padre em 1969. Durante a ditadura militar argentina, atuou em defesa dos direitos humanos, mesmo diante de riscos e críticas. Nos anos seguintes, assumiu papéis de liderança, tornando-se arcebispo de Buenos Aires em 1998, e cardeal em 2001, sempre mantendo uma atuação pastoral voltada para os mais pobres e marginalizados.

Sua eleição como Papa, em 2013, foi marcada por simbolismos: o nome Francisco, em homenagem a São Francisco de Assis, sinalizou desde o início sua intenção de conduzir uma Igreja voltada à simplicidade, à paz e à ecologia. Durante seu pontificado, promoveu reformas internas, defendeu os imigrantes, denunciou as desigualdades globais e chamou atenção para a crise ambiental com a encíclica Laudato Si’. Foi também um defensor do diálogo inter-religioso, realizando visitas históricas a países como Iraque e Egito.

Francisco enfrentou tensões dentro da própria Igreja, ao abordar temas como o papel das mulheres, a acolhida à comunidade LGBTQIA+ e a revisão de práticas tradicionais. Ainda assim, manteve-se firme em seu compromisso de renovar a Igreja para os tempos atuais. Com uma comunicação acessível e carisma genuíno, conquistou não apenas os católicos, mas também o respeito de líderes mundiais e de outras religiões.

Seu legado será lembrado por uma liderança espiritual marcada pela humildade, coragem e compromisso com os mais vulneráveis. Papa Francisco transformou a forma como o Vaticano se posiciona diante do mundo e deixou uma marca profunda no século XXI. Com sua partida, a Igreja inicia mais um capítulo de transição. Agora o mundo volta os olhos para o Vaticano e aguarda o início do conclave que escolherá o novo sucessor de Pedro. Até lá, ecoa o legado de Francisco: um chamado à fraternidade, ao cuidado com o outro e à construção de um mundo mais justo.

Por: Thays Garcia

Imagens: Reprodução Internet