Decisão agita associados do Pará Clube nesta sexta-feira

Tudo pronto para decisão do primeiro turno do Campeonato Interno do Pará Clube, categoria Misto envolvendo os times do Grêmio e Girona, que contarão com todos titulares para chegarem ao título da competição. Os treinadores Zeca Mapuera e Nildo Júnior, respectivamente, do Girona e Grêmio, somente no momento antes da parida definirão as equipes que começarão jogando.

O trio de arbitragem será do quadro da Federação Paraense de Futebol – FPF, conforme solicitações dos dirigentes das equipes finalistas. Em caso de empate no tempo normal, o campeão será conhecido através de cobranças de penalidades. E logo após o encerramento da partida ocorrerá as premiações aos campeões ao comando da Comissão Administrativa, através de Villar Júnior (presidente), Allan Nascimento e Cristiano Gomes.

PROGRAMAÇÃO FESTIVA

Os associados e convidados do Pará Clube terão nesta sexta-feira, 06, a partir das 21h, atração musical com o grupo de pagode ” Samba Norte”. A programação festiva foi elaborada pelo Departamento Social. No domingo será a vez da cantora “Loirinha Show”, a partir das 14h30, proporcionar lindas músicas aos associados.

Imagem: Nonato Batista/Ronabar