Desenhos produzidos por estudantes do Pará serão expostos na Conferência Internacional Amazônia e Novas Economias

Mostrar o olhar diferenciado de crianças e adolescentes da rede estadual de ensino do Pará sobre o futuro da Amazônia, além de reconhecer e valorizar o talento destes paraenses. Este é o objetivo da Exposição “Cores do Futuro”, que acontecerá na 2ª Conferência Internacional Amazônia e Novas Economias, entre os dias 6 e 8 de novembro, das 13h às 21h, no Hangar Centro de Convenções, em Belém – PA.

Serão expostos 23 desenhos que estampam os materiais didáticos do componente curricular inédito no Brasil de Educação Ambiental, Sustentabilidade e Clima, ofertado pela Secretaria de Estado de Educação do Pará (Seduc). As artes foram escolhidas no concurso “Cores do Futuro” da Seduc em 2023 e 2024. Os visitantes poderão contemplar desenhos inspirados em temas como a educação ambiental, projeto de vida, sustentabilidade e clima. Além disso, poderão ouvir dos seus criadores qual foi a inspiração para a criação artística em uma ativação com o depoimento de cada um dos artistas da rede estadual.

Além da exposição, os desenhos serão utilizados na identidade visual e em materiais para os participantes do evento, como bolsas e cadernos. “Ficamos encantados com o talento dessas crianças e adolescentes. Eles conseguiram transmitir por meio da arte a importância da Amazônia para a humanidade e que o futuro da região depende diretamente das nossas ações”, afirmou o diretor-presidente do Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM), Raul Jungmann.

SOBRE O CONCURSO

Em uma iniciativa inédita no estado do Pará, a Seduc realiza, desde 2023, concurso de desenhos direcionados para que os estudantes ilustrem os projetos gráficos da Seduc, como os livros didáticos do componente curricular de Educação Ambiental, Sustentabilidade e Clima, Prepara Pará, além dos materiais do Programa Alfabetiza Pará. Desde então já foram realizadas 3 edições, o concurso “Prepara COP30” e duas edições do “Cores do Futuro”, sendo selecionados 31 desenhos em 2023 e 37 em 2024. A iniciativa marca o retorno da oferta de material didático próprio e regionalizado pela Seduc, além de potencializar os talentos, a aprendizagem e protagonismo juvenil dos estudantes paraenses.

“Contar com materiais didáticos regionalizados é fundamental para o desenvolvimento pedagógico dos nossos estudantes, porque é a partir de exemplos relacionados à cultura local, à vegetação, à culinária, aos costumes do próprio povo que nossos estudantes conseguem aprender com maior facilidade os conteúdos apresentados. Ter a participação deles na construção das capas eleva os materiais, gerando maior identificação ao material, além de estimular o talento das nossas crianças e jovens. Participar da Conferência Internacional Amazônia e Novas Economias é mais uma forma de potencializar a dedicação e os resultados de cada um deles”, observou o secretário de Estado de Educação do Pará, Rossieli Soares.

Público-alvo: profissionais de setores vinculados às novas economias, gestores públicos, executivos de empresas, profissionais da sustentabilidade e de ESG, gestores e profissionais de organizações da sociedade civil, comunidades de povos ancestrais e originários, negócios de impacto, cooperativas e associações, acadêmicos, ambientalistas, imprensa, público em geral.

Serviço:

Segunda edição da Conferência Internacional Amazônia e Novas Economias

Data: 6 a 8/11/2024

Local: Belém (PA)

Inscrições gratuitas: https://www.amazoniaenovaseconomias.com.br/

Imagem: Divulgação