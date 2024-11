Detran realiza penúltimo leilão de 2024 nesta sexta-feira, 29

O Departamento de Trânsito do Estado (Detran) promoverá na sexta-feira, 29, o penúltimo leilão público de veículos automotores na modalidade online. Os veículos, que vão ser leiloados, encontram-se nos pátios de retenção das cidades de Belém, Santarém, Itaituba, Altamira, Marabá e Parauapebas.

Os veículos a serem leiloados foram retidos após autuações de trânsito em todo o estado e encontram-se há mais de 60 dias nos pátios. São motocicletas e veículos de passeio classificados como sucatas, sucatas aproveitáveis, sucatas aproveitáveis com motor inservível e conservados, com lances iniciais que variam entre R$ 50 e R$ 30.400, dependendo do modelo, ano e estado de conservação.

O leilão é uma grande oportunidade para quem quer adquirir um veículo com baixo custo ou até mesmo comprar peças e componentes para uso pessoal ou comercialização. Por ser virtual, os interessados em participar devem realizar um cadastro no site da organizadora do leilão (www.vipleiloes.com.br) até 48 horas antes do início de cada pregão. Para mais detalhes, os interessados podem visitar os pátios de retenção e conhecer a frota de perto, conforme o cronograma a seguir:

Belém

Período: 25 a 28 de novembro, das 9h às 17h.

Local: Pátio Vip Leilões – Rodovia Alça Viária, Km 01, Nº. 888, Bairro: São João, Marituba/PA

Santarém

Período: 25 a 28 de novembro, das 9h às 17h.

Local: Pátio Vip Leilões – Rua Santana, Nº 474, entre as Ruas Maracangalha e 24 de Outubro Bairro: Salé, Santarém/PA

Itaituba

Período: 25 a 28 de novembro, das 9h às 17h.

Local: Pátio Vip Leilões – Rodovia Transamazônica km 04 – Ao lado do Parque de exposição – Hélio da Mota Gueiros

Marabá

Período: 25 a 28 de novembro, das 9h às 17h.

Local: Pátio Vip Leilões – Rodovia BR 222 Km 03 – S/N, Bairro: São Félix, Marabá/PA

Parauapebas

Período: 25 a 28 de novembro, das 9h às 17h.

Local: Pátio Vip Leilões – Rodovia Faruk Salmen, km 04, Bairro: Zona Rural, Parauapebas/ PA

Texto em colaboração com Anna Kelly Saraiva (Ascom/Detran)

Fonte: Agência Pará/Foto: Rodrigo Pinheiro