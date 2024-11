Unidades de Saúde do Pará debatem saúde mental, meio ambiente e combate ao assédio

Até a sexta-feira, 29, as unidades de saúde do Governo do Pará participam de ciclo de debates focado no bem-estar dos profissionais e no fortalecimento da qualidade do atendimento. Iniciado na segunda-feira, 25, os encontros abordam temas essenciais como saúde mental, meio ambiente e assédio no trabalho. O evento acontece no Hospital Público Estadual Galileu (HPEG), na Grande Belém, no Regional do Sudeste do Pará Dr. Geraldo Veloso (HRSP), em Marabá, e na Policlínica de Tucuruí, na região do Lago.



Realizados no formato de podcast, os encontros oferecem um espaço de reflexão e aprendizado para os colaboradores dessas instituições. A programação conta com especialistas e relatos que aprofundam as discussões, promovendo ações práticas e relevantes para o dia a dia dos profissionais de saúde e para o atendimento aos pacientes.”Os temas que escolhemos para 2024, impactam de sobremaneira no atendimento dos nossos pacientes. Um ambiente seguro para o colaborador, também é seguro para o usuário. E no setor de saúde, quanto mais o profissional é capacitado, mais o paciente é melhor atendido, resultando numa assistência assertiva e humanizada”, observou Janaina Leal Tuji, engenheira de segurança corporativa



Gisele Araújo, médica do trabalho, participante da palestra “Estresse Térmico: Exposição ao Calor Excessivo no Trabalho e Radiação UV”, explicou que as temperaturas extremas e à radiação ultravioleta pode gerar impactos significativos à saúde, especialmente aqueles que atuam em ambientes externos ou com grande variação de temperatura.



“Exposição ao calor excessivo e à radiação UV pode causar desidratação, exaustão térmica, queimaduras solares e até insolação. Além disso, pode aumentar o risco de câncer de pele e afetar o sistema cardiovascular, comprometendo a saúde dos profissionais que trabalham em ambientes expostos a essas condições”, explicou a médica.O enfermeiro Erikson Souza de Lima, que atua no Regional de Marabá, ressaltou que as discussões sobre as condições climáticas, como o calor excessivo e a radiação UV, têm sido fundamentais para aumentar a conscientização entre os participantes do evento.



“O debate sobre como o clima impacta o ambiente de trabalho tem sido crucial para sensibilizar nossos profissionais. Com a COP 30 prestes a acontecer no estado, é ainda mais relevante abordarmos a conexão entre o meio ambiente e a saúde, tanto dos trabalhadores quanto dos pacientes. Essas discussões são fundamentais para garantir um ambiente mais seguro e saudável para todos”, destacou o profissional.

Programação

A programação faz parte da Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho (SIPAT) das unidades de saúde do Governo do Pará, gerenciadas pelo Instituto Social e Ambiental da Amazônia (ISSAA). Este ano, em preparação para a COP 30, o evento aborda “Os Impactos das Mudanças Climáticas na Segurança e Saúde no Trabalho”, promovendo ações reflexões sobre os desafios climáticos no ambiente laboral.

Reinara Fernandes, colaboradora da área administrativa do Regional de Marabá e presidente da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), destacou a importância da iniciativa, que reforça a segurança e o bem-estar dos profissionais de saúde e dos pacientes.

“As ações realizadas durante a SIPAT têm sido fundamentais para criar um ambiente de trabalho mais seguro e saudável, além de fortalecer a conscientização sobre a prevenção de acidentes e doenças ocupacionais. É gratificante ver os colaboradores engajados em debates tão relevantes para nossa saúde e para a qualidade do atendimento que oferecemos à população”, afirmou.

Liliam Gomes, diretora-executiva do Hospital Galileu, destacou que, até a próxima sexta-feira, dia 29, encerramento da programação, os profissionais terão a oportunidade de aprofundar conhecimentos em temas essenciais, como a importância da saúde mental no ambiente de trabalho e estratégias para combater e prevenir o assédio moral e sexual.

“Esses debates são essenciais para promover um ambiente mais acolhedor e seguro para nossos colaboradores, refletindo diretamente na qualidade do atendimento oferecido à população”, destacou Liliam.

Fonte: Agência Pará/Foto: Ascom HRSP