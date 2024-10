Dr. Daniel é reeleito prefeito de Ananindeua, no Pará

O atual prefeito de Ananindeua (PA), Dr. Daniel (PSB), de 38 anos, foi reeleito neste domingo (6/10) em primeiro turno.

Para vencer no primeiro turno, é necessário obter a maioria absoluta dos votos, ou seja, 50% mais um.

As eleições municipais de primeiro turno ocorreram neste domingo em todo o país, exceto no Distrito Federal, com a escolha de vereadores e prefeitos.

Dr. Daniel é médico e concorreu pela coligação “Ananindeua do povo, pra mudança continuar”. Ele é casado e pai de dois filhos.

Ananindeua integra a Região Metropolitana de Belém, com uma população de 478.778 habitantes, segundo o censo de 2022. É o segundo maior município do Pará, ficando atrás apenas da capital.

Fonte: Metropole/Foto: Reprodução