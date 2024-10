Brasil é hexacampeão mundial de futsal em vitória difícil contra a Argentina

Acabou! Em jogo difícil, o Brasil se sagrou hexacampeão do mundo de futsal. O placar foi apertado, 2×1. Com gols de Ferrão e Rafa, a seleção brasileira comandada por Marquinhos Xavier conquistou o primeiro título desde 2012, quando o Brasil, de Falcão, venceu a Espanha por 2×1.

O destaque ficou para o goleiro William, que mesmo com os Argentinos tendo vantagem no número de chutes durante maior parte do jogo, só foi vazado nos minutos finais, quando os rivais colocaram o goleiro linha para jogo.

A vitória no Futsal do Brasil é mais uma das conquistas do Brasil no ano de 2024. Em fevereiro, o Brasil também se sagrou hexacampeão no futebol de areia.

Fonte: Guarany Jr/Foto: Leto Ribas/CBF