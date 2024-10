Nikolas fala sobre o suposto laudo de Boulos postado por Marçal

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) se pronunciou sobre o suposto laudo associando Guilherme Boulos ao consumo de drogas, publicado por Pablo Marçal (PRTB) nas redes sociais na última sexta-feira (4).

O parlamentar apontou que o empresário deverá ser responsabilizado caso se prove que o laudo é falso. Em contrapartida, também citou que o deputado federal André Janones (Avante) também deveria responder pelas fake news nas eleições de 2022.

– Se for mentira, ele irá responder por isso. Se for condenado, tem muitos que precisam ser também, como Janones, que acusou Bolsonaro e eu de pedófilos – afirmou Nikolas à coluna de Igor Gadelha, do Metrópoles.

Nikolas já havia dado sua visão a respeito de Pablo Marçal, dizendo que o empresário não “faz parte do sistema”, ao contrário de Ricardo Nunes (MDB).

Após a declaração, o deputado chegou a ser criticado pelo pastor Silas Malafaia, que tem adotado postura bastante crítica ao empresário.

Fonte: Pleno News/ Foto: Renato Araújo/Câmara dos Deputados