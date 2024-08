Vídeo: Edmilson Rodrigues reconhece desafios, destaca obras e aponta o futuro promissor para Belém na aliança com Lula

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, em vídeo postado nas redes sociais na manhã desta sexta-feira, 16 de agosto, dá início à sua campanha eleitoral de reeleição. Na mensagem dirigida à população, Edmilson convida todos a participarem dessa caminhada, reconhece que ainda há muito trabalho a ser feito e aposta no “momento de virada” em parceria com o presidente Lula, que tem ajudado a trazer muitas obras para a capital paraense.

O ato de lançamento da campanha de Edmilson Rodrigues (PSOL) será nesta sexta-feira, 14, a partir das 17h, na Praça do Operário, em São Brás. Edmilson concorre pela coligação “Nossa Família É o Povo” (PSOL, Rede, PT, PV, PCdoB, Cidadania e lideranças do PDT), tendo como candidato a vice Edilson Moura (PT), o atual vice-prefeito.

“Hoje damos início à nossa campanha. É com grande alegria que venho até vocês para apresentar as nossas conquistas e propostas e para seguir na reconstrução de Belém trazendo mais desenvolvimento e avanços sociais”, inicia o prefeito.

Edmilson reafirma que é um candidato com lado definido, o lado do povo, das pessoas que mais precisam de políticas públicas: “Nessa campanha vamos deixar bem claro quem defende os interesses das elites privilegiadas e suas famílias, e que como nós, que está comprometido com os interesses do povo, com a vida, com a inclusão social, com a paz e o amor”.

Ele recorda os imensos desafios enfrentados – leia-se, pandemia, cortes de repasses federais e estaduais em mais de R$ 500 milhões e oposição do presidente Jair Bolsonaro durante dois anos – e aponta para a nova fase de superação desses desafios: “Com humildade reconheço que ainda há muito a ser feito. Porém, já estamos superando as dificuldades deixadas por 16 anos de abandono. E, agora, é o momento de virada ao lado do presidente Lula, com tantas obras da prefeitura, inclusive, as da COP 30, sob nossa gestão, acontecendo por toda a cidade. Avançamos rumo a uma Belém melhor para todos”.

O prefeito de Belém ressalta que saiu fortalecido das dificuldades encaradas: “Com a experiência adquirida no enfrentamento das crises e adversidades, me sinto mais preparado do que nunca para levar Belém ainda mais longe”. E finaliza convidando a população a participar da sua campanha eleitoral para “juntos construir um futuro melhor para todas e todos”.

Imagem: Divulgação