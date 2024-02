Prefeitura garante alegria e segurança no primeiro dia de desfile das escolas de samba do carnaval oficial

Com enredos que exaltaram a cultura paraense, do erudito ao popular, a alegria das escolas de samba surpreendeu o público na noite desta sexta-feira, 23, na Aldeia Cabana de Cultura Amazônica David Miguel, apresentando um desfile recheado de encanto e magia. Apesar da chuva que banhou Belém desde as primeiras horas do primeiro dia do Carnaval Belém de Todas as Cores, tudo ocorreu como planejado, oferecendo diversão e serviços à população.

Ao todo, 1.654 brincantes sambaram na avenida do samba da capital paraense, localizada na Av. Pedro Miranda. Por ela, passaram: Paixão Rubro Negra, Rosa da Terra Firme, Alegria Alegria, Caprichosos da Cidade Nova, Guerreiros do Samba e do Amor, Parangolé do Samba e Embaixadores Azulinos. Cada escola de samba contou com 40 minutos para desfilar e celebrar o carnaval de Belém.

“Estamos muito contentes, porque, desde a primeira escola até o encerramento, não houve nenhum tipo de ocorrência que pudesse prejudicar esse primeiro dia de carnaval na Aldeia. A chuva foi um ‘adereço’ a mais e serviu para lavar a alma dos carnavalescos e dos brincantes. A nossa avenida do samba está bem iluminada, segura e com uma participação expressiva da população. Por isso, avaliamos o primeiro dia do desfile totalmente positivo”, declarou a presidente da Fundação Cultural do Município de Belém (Fumbel), Inês Silveira.

Famílias e amigos na avenida para celebrar

Foram mais de 280 minutos de desfiles que impressionaram o público e que fez a alegria surgir na Aldeia Amazônica, principalmete para os moradores do bairro do samba e do amor, o da Predreira. O empresário e carnavalescos Fabiano de Cristo, de 43 anos, esteve presente na avenida com sua esposa e filhas para, mais um ano, admirar os desfiles das escolas de samba do 3º grupo.

“A primeira noite dos desfiles foi surpreendente, principalmente pelos temas dos enredos. Vim com minha família e aproveitamos cada momento e já estamos na expectativas para os próximos dias. É bom demais aproveitar nosso carnaval em um local seguro e confortável”, ressaltou Fabiano.

As amigas Cristiane Lobato e Jacqueline de Cássia também marcaram presença na avenida do samba de Belém. Elas estiveram no espaço não só para curtir a folia, mas também para prestigiar os amigos que desfilaram pela escola de samba “Alegria, Alegria”, a terceira a entrar na Aldeia. Acompanhadas de sua vizinhança e familiares, as paraenses esbanjavam alegria e gritavam bem alto para os foliões da escola de preferência soubessem que elas estavam torcendo pela agremiação.

“Eu amo sentir essa energia de alegaria que o carnaval traz, tudo foi muito divertido. Eu cresci nesse meio de carnaval, participando da escola de samba do meu bairro. Mas, este ano, vim torcer pra ela ser campeã e prestigiar meus amigos que estão desfilando na avenida”, disse entusiasmada Cristiane.

“Ver nossa cultura, nossa comunidade e amigos na avenida é incrível, não tenho palavras pra explicar o que sinto. Só sei que estou muito feliz e alegre por assistir o nosso carnaval colorido”, enfatiza Jacqueline de Cássia, que garantiu retornar aos próximos desfiles na Aldeia.

A folia na Aldeia continua neste sábado

A programação na Aldeia Cabana continua nesse final de semana. Sábado, 24, e domingo, 25, vão ocorrer os desfiles das Escolas de Samba do 2º grupo, dos blocos carnavalescos de Belém e de mais quatro escolas de samba do 3º grupo. Neste sábado, a programação inicia às 20h com as oito escolas de samba que representarão o 2º grupo do carnaval de Belém.

Confira a ordem dos desfiles no sábado, 24, e madrugada de domingo, 25:

20h – Guardiões do Samba da Pedreira – GRCS

Enredo: “Cantos e Encantos de Marapanim”;

21h – A.C.B.C. “Coração Jurunense”

Enredo: “Entre Pierrots e Colombinas, Confetes e Serpentinas, abram-alas que as

Marchinhas Vão Passar”;

22h – Associação Carnavalesca “A Grande Família”

Enredo: “Não Há Tristeza que Possa Resistir à Alegria do Meu Carnaval”;

23h – Recreativo Escola de Samba “Mocidade Olariense”

Enredo: “Pelos Caminhos da Fé”;

00h00 – Escola de Samba “Mocidade Unida Do Bengui”

Enredo: “Brincando Com Sua Emoção”;

1h – Associação Carnavalesca “Cacareco”

Enredo: “Sabejé – Revelar a Cura pelos Caminhos da Terra”;

2h – Associação Carnavalesca “Império Jurunense”;

Enredo: Saravá Umbanda um Mundo Cheio de Luz!; e

3h – Grêmio Social e Recreativo Escola de Samba “Habitat do Boto”

Enredo: “O Boto em Seus 25 Anos de Tradição Verde Brilho no Futuro na

Conferência da Esperança”.

Serviço

Desfiles oficiais – Carnaval Belém de Todas as Cores. Neste sábado, 24, a partir das 20h, e domingo, 25, a partir das 17h. Nos dias 1 e 2 de março desfilam as escolas do grupo especial, na Aldeia Cabana de Cultura Amazônica David Miguel.

Texto: Vagner Mendes

Fonte: Agência Belém/Foto: Joyce Ferreira/Ag Belém