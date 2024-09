Eleições 2024: Em Capanema, Claudionor Moreira se mantém na liderança na disputa eleitoral

Na pesquisa oficial publicada pela Exata Solutions LTDA / Exata Solutions, registrada no Tribunal Regional Eleitoral (T.R.E) sobre a corrida eleitoral no município de Capanema, a pesquisa mostra um cenário em que Claudionor Moreira (PP) aparece liderando a corrida eleitoral, com 40,20 % das intenções de voto. O candidato Alexandre Buchacra (MDB), aparece com 22 %.

A pesquisa está registrada no T.R.E sob o nº PA-00809/2024 e foi realizada no período de 27 a 31 de Agosto de 2024 em todos os bairros da cidade e nas comunidades da zona rural. A amostra foi de 973 eleitores, tendo uma margem de erro de 4 pontos para mais ou para menos dos resultados obtidos na pesquisa.

NA ESPONTÂNEA, CLAUDIONOR FICA NA FRENTE

Na questão espontânea, em que não se apresenta os nomes de candidatos, a pesquisa mostra Claudionor Moreira (PP) na frente, aparecendo com 40,20% das intenções de voto. Alexandre Buchacra (MDB), vem com 22%. Os eleitores flutuantes somam 28,8%.

ESTIMULADA: 19,73% SEPARAM CLAUDIONOR DE ALEXANDRE

Quando se estimula os nomes a prefeito de Capanema, Claudionor Moreira (PP) pula para 46,04% das intenções de voto. Já Alexandre Buchacra (MDB), vem com um percentual de 26,31%. Aqueles que estão indecisos ou os que pretendem votar em branco ou anular seu voto somam 18,4%.

VOTOS VÁLIDOS

Em se tratando de Votos Válidos, sem brancos, nulos e indecisos, que é como a justiça eleitoral trabalha o resultado da eleição, o candidato Claudionor Moreira (PP) alcançou 56,4% dos votos válidos; enquanto Alexandre Buchacra (MDB) ficou com 32,2%.

EM QUEM NÃO VOTARIA PARA PREFEITO DE CAPANEMA

Quando se trata de rejeição, a pesquisa mostra maior rejeição para o candidato Alexandre Buchacra (MDB), que aparece com 32,80%. Claudionor Moreira (PP) vem com apenas 10% de rejeição. Outros 23,90% não rejeitam nenhum dos candidatos e 25,60% não se manifestaram.

FICHA TÉCNICA DA PESQUISA

Nível de Confiança: O nível de confiança utilizado é de 95%.

Isso quer dizer que há uma probabilidade de 95% dos resultados retratarem o atual momento eleitoral.

Registro Eleitoral: registrada no T.R.E do Pará sob o nº PA-00809/2024.

Estatístico responsável: Luiz Carlos Ferreira Feitosa (CONRE: 9477).

Metodologia de pesquisa:

A pesquisa quantitativa realizou entrevistas pessoais, utilizando um questionário estruturado, aplicado a uma amostra representativa dos eleitores do município de CAPANEMA, no Pará. A seleção da amostra baseou-se em dados públicos disponíveis no TRE e TSE e do IBGE, considerando variáveis como gênero, idade, escolaridade, nível econômico individual e localização geográfica. Esses critérios garantiram a representatividade e confiabilidade dos resultados. A metodologia seguiu as diretrizes do artigo 33 da Lei Federal nº 9.504/97, que regulamenta pesquisas eleitorais.

Margem de erro: A margem de erro estimada é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos sobre os resultados encontrados no total da amostra.

Amostra: 973 entrevistas

Período: 27 a 31 de Agosto de 2024

Tema: Administração Pública/Eleições/Opinião

Plano amostral e ponderação quanto a sexo, idade, grau de instrução e nível econômico do entrevistado; intervalo de confiança e margem de erro: A metodologia empregada visou captar um perfil eleitoral abrangente e representativo, apto a participar do pleito de 2024. Com uma estratégia de seleção que envolveu tanto regiões urbanas quanto rurais em um único estágio, iniciou-se pelo sorteio probabilístico de bairros e localidades dentro do município, incluindo áreas não formalizadas por legislação local.

As entrevistas, conduzidas nessas áreas, utilizaram a técnica de subamostragem pelo método de Probabilidade Proporcional ao Tamanho (PPT), sempre que viável, com o suporte de informações provenientes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE: censo 2010) ou de fontes municipais secundárias, tendo como referência a população de eleitores com 16 anos ou mais. O processo de distribuição da amostra seguiu o método de Tagliacarne, que considera o tamanho da população, o intervalo de confiança da pesquisa e o erro amostral. Para garantir uma representação precisa da composição do eleitorado, os participantes foram selecionados de acordo com quotas proporcionais aos estratos definidos pelo TRE/TSE. A margem de erro da pesquisa foi estabelecida em 3,11%, para uma população de 54.591 eleitores aptos, com nível de confiança de 95% da pesquisa, levando em consideração o erro amostral, resultando em uma amostra de 973 pessoas entrevistadas.

