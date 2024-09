Seduc realiza segundo encontro formativo do ‘Pró-SisPAE Alfabetiza’

A Secretaria de Estado de Educação do Pará (Seduc) promoveu, nesta quinta-feira, 12, o segundo encontro formativo remoto da ação “Pró-SisPAE Alfabetiza”, uma iniciativa que integra a “Campanha Bora Alfabetizar”, direcionada ao Sistema Paraense de Avaliação Educacional (SisPAE) para o 2º ano do Ensino Fundamental e que assegura o desempenho da alfabetização na idade certa nas redes públicas de ensino estadual e municipal.

“É com muita alegria que estamos aqui nesse segundo momento da nossa Campanha do Bora Alfabetizar, na nossa ação chamada Pró-SisPAE, que denominamos assim para promover esta avaliação do Sistema Paraense de Avaliação Educacional (SisPAE). Hoje, nossa transmissão é específica sobre língua portuguesa. O Pró-SisPAE é essa grande estratégia de mobilização, para que a rede estadual e rede municipal façam uma boa avaliação do SisPAE no segundo ano”, disse Carla Reis, diretora de Educação infantil e Ensino Fundamental I, responsável por coordenar o programa Alfabetiza Pará.

Durante o segundo encontro, cujo foco principal foi o componente de língua portuguesa, representantes das equipes de educação dos municípios e das Diretorias Regionais de Ensino (DRE) da Seduc estiveram presentes, tendo a oportunidade de interagir sobre metodologias e práticas pedagógicas que podem ser implementadas para garantir uma alfabetização eficaz.

A formação abordou as habilidades da matriz de referência de língua portuguesa do 2º ano do ensino fundamental, relacionando com as atividades de língua portuguesa do Caderno Revisional 1 Pró-SisPAE Alfabetiza. As questões que foram analisadas são direcionadas às habilidades de leitura e escrita, abordando pontos como a consciência silábica da criança e quais intervenções são necessárias.

“O importante é que possamos garantir o direito dessas crianças de serem alfabetizadas na idade certa e para isso é necessária muita intervenção, é necessário planejamento dessas intervenções de forma sistematizada e de forma processual. Espero que tenhamos contribuído para esse momento, para as práticas pedagógicas”, ressaltou a professora Vanessa Martins, consultora de alfabetização da Associação Bem Comum (ABC), que apresentou sobre o desenvolvimento das habilidades.

Alfabetiza Pará – O “Alfabetiza Pará” é um programa do Governo do Estado, executado pela Seduc e que busca assegurar que todos os estudantes, sejam os das redes municipais ou estadual, estejam alfabetizados até o 2º ano do ensino fundamental, alicerçando o trabalho de alfabetização nos três eixos do Programa: I – formação de professores alfabetizadores e das equipes de gestão escolar; II – disponibilização de material adequado, que auxilia o aprendizado de leitura e escrita; III – avaliação.

O programa “Bora Alfabetizar” já tem mostrado resultados significativos e a expectativa é que essa nova ação potencialize ainda mais os esforços em prol da alfabetização na idade certa no Pará.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação