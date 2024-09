Carla Cecato lamenta brigas na direita: “A esquerda aplaude”

Nesta quarta-feira (11), a jornalista Carla Cecato publicou um vídeo em suas redes sociais em que falou sobre as brigas entre o candidato à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal (PRTB), e o pastor Silas Malafaia. Na opinião da comunicadora, essa situação acaba dividindo a direita no Brasil e fazendo com que a esquerda aplauda tal cenário.

Carla aponta que as brigas em público são o maior defeito da direita no Brasil, pois a esquerda “briga no privado e em público são todos amigos”.

– Eles [esquerdistas] não expõem as suas mazelas, não se criticam – disse a jornalista.

Carla apontou o fato de que na disputa pela Prefeitura de São Paulo deste ano só há dois candidatos de direita: Pablo Marçal e Marina Helena.

– Os outros todos são da mesma panela. São todos amigos e se respeitam, e não se dividem, trabalham em conjunto.

Dirigindo-se diretamente ao pastor Silas Malafaia, Cecato lembra que na Bíblia diz que “o reino divido não prevalece, não subsiste”.

– Se o senhor [Malafaia] tem suas ressalvas com ele [Marçal], fale em particular – assinalou a comunicadora.

Fonte: Pleno News/ Foto: Reprodução/Jovem Pan News