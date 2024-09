Em depoimento, Anielle diz que assédio de Almeida durou meses

Nesta sexta-feira (13), a revista Veja divulgou alguns detalhes do depoimento de Anielle Franco, Ministra da Igualdade Racial, sobre as investidas do ex-ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida. O relato descreve meses de assédio e comportamentos inadequados por parte de Almeida.

Anielle relatou que os dois se conheceram durante a transição de governo e, com o tempo, a relação evoluiu para investidas de conotação sexual. A vítima relatou que entre as ações de assédio, Almeida fez comentários impróprios, sussurrou fantasias eróticas em seu ouvido e, em uma ocasião, tocou suas partes íntimas durante uma reunião.

A ministra hesitou em formalizar a denúncia por medo de não ter provas suficientes e de ser desacreditada e chegou a se encontrar com Almeida para encerrar a situação de forma discreta. Segundo a irmã de Marielle Franco, ela buscava evitar um escândalo que pudesse comprometer ambos. Durante o jantar, Almeida reconheceu ter passado do limite e pediu desculpas, mas, ao final do encontro, fez um comentário inadequado.

Os rumores sobre o assédio circulavam por Brasília, e alguns ministros, inclusive o presidente, estavam cientes. A primeira-dama, Janja da Silva, também teve acesso aos detalhes. No entanto, Anielle não estava disposta a levar o caso adiante para não gerar escândalo ao governo Lula.

No dia 6 de setembro, Silvio Almeida foi demitido e, negando as acusações e tentando mostrar o seu lado, ele divulgou trechos de mensagens que teria trocado com Anielle. A revelação das conversas foi divulgada sem que o ex-ministro soubesse que a vítima já tinha prestado depoimento.

Fonte: Pleno News/Fotos: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados