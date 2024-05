Em reencontro com Tite, Corinthians busca manter sequência invicta diante de Flamengo em crise

A última vez que Tite esteve como adversário em um jogo do Corinthians foi em 2009, quando ele dirigia o Internacional. À época, amargou o vice da Copa do Brasil para o time de Ronaldo. Três anos depois, ajudou o clube a conquistar a inédita Libertadores e o bi do Mundial. Foi campeão Estadual, da Recopa e bi do Brasileiro antes de sair para treinar a seleção brasileira. No ano passado, o clube chegou a procurar o treinador após a demissão de Vanderlei Luxemburgo, mas ele preferiu acertar com o

O Corinthians volta a campo neste sábado para encarar o Flamengo, às 16h (horário de Brasília), no Maracanã. A partida, válida pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro, marca o reencontro de Tite com a torcida corintiana. Multicampeão com o time paulista, o treinador vive crise no comando da equipe rubro-negra. O time do Parque São Jorge quer aproveitar a má fase do adversário para manter a sequência invicta.

A última vez que Tite esteve como adversário em um jogo do Corinthians foi em 2009, quando ele dirigia o Internacional. À época, amargou o vice da Copa do Brasil para o time de Ronaldo. Três anos depois, ajudou o clube a conquistar a inédita Libertadores e o bi do Mundial. Foi campeão Estadual, da Recopa e bi do Brasileiro antes de sair para treinar a seleção brasileira. No ano passado, o clube chegou a procurar o treinador após a demissão de Vanderlei Luxemburgo, mas ele preferiu acertar com o Flamengo.

Apesar de fazer brilhar os olhos dos torcedores mais exigentes, o Corinthians já não perde há quatro partidas. Na terça-feira, a equipe de António Oliveira teve muitas dificuldades diante do modesto Nacional, do Paraguai, em duelo pela Copa Sul-Americana, mas conseguiu voltar ao Brasil com os três pontos. O destaque foi Carlos Miguel, que assumiu a titularidade após Cássio ir para a reserva e tem dado conta do recado.

“Não dá para jogar bem sempre. O mais importante do que a exibição é ganhar. Fizemos grande jogo contra o Fortaleza e não ganhamos. Hoje não jogamos tão bem e ganhamos, conseguimos nosso objetivo. Parabéns aos jogadores pelo esforço e dedicação que estão tendo nessa sequência de quatro jogos em dez dias”, disse António Oliveira após a vitória sobre o Nacional. “Viemos em uma sequência desafiadora. Temos solicitados muitos dos mesmos jogadores. Fluminense, América-RN, Fortaleza e hoje. Repare, as viagens têm sido longas para nós”, completou.