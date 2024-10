Em união de forças, Igor Normando recebe apoio de Thiago Araújo no 2º turno

O deputado Thiago Araújo, candidato do Republicanos que obteve mais de 62 mil votos, declarou apoio ao candidato Igor Normando (MDB) no segundo turno das eleições municipais. O apoio foi oficializado na noite de ontem, sexta-feira, 11, em Belém. “Agora, no segundo turno, vejo que o Igor é a melhor opção pra prefeito da nossa capital. Assim como eu, Igor também defende a mudança. Está na hora da juventude ter uma oportunidade. Nós somos jovens, defendemos a democracia e acredito que o Igor pode implantar a mudança que Belém tanto precisa. Destaco também que o meu partido, o Republicanos, a quem eu agradeço a confiança, assumiu compromisso com o MDB em Belém”, enfatizou Thiago Araújo, que também disputou o pleito municipal.

Igor Normando agradeceu o apoio recebido pelos políticos e destacou que o momento é de união de forças para combater os problemas de Belém, que são os verdadeiros adversários de sua campanha.

“Hoje existem dois projetos em jogo. Um projeto que já fez pela cidade, que tem experiência administrativa e um projeto que, além de nunca ter feito absolutamente nada pela cidade, também não tem experiência administrativa. Nós pregamos a união, nós queremos fazer uma frente ampla e aceitamos o apoio de todos que quiserem se somar a nossa luta. Não estamos fazendo barganha, nem negociando cargos, estamos construindo um projeto para a cidade e esse projeto representa todos aqueles que querem o bem dela e o apoio do Thiago Araújo mostra que os que desejam o bem de Belém estão se unindo em torno do nosso projeto”, disse Igor.

Imagem: Divulgação