Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural incentiva piscicultura em Maracanã

O escritório local da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará (Emater) em Maracanã, na região Guamá, está incentivando agricultores a complementar alimentação e renda com criação de tambaqui em tanques escavados.

Em caráter preliminar, o atendimento contempla nove famílias em quatro comunidades do Ramal Santa Maria do Caripi, no km 24 da rodovia PA-127: Campinho, Progresso, Santa Maria do Caripi e Serraria. Mais 15 famílias manifestaram interesse para ser incluídas nos próximos meses.

Com ações iniciadas há dois anos, o processo ganhou reforço especial neste segundo semestre de 2024, a partir da doação de três mil alevinos pela parceria com a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Sedap).

Outra estratégia da Emater é o custeio da atividade por crédito rural, via contratos individuais do Programa Nacional de fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) de R$ 13 mil em média, com o Banco da Amazônia (Basa).

“A classificação não é exatamente de ‘projeto’, mas de ‘oportunidade’. No passo a passo, com mobilização e responsabilidade, pensamos que no futuro será possível Maracanã se consolidar como pólo de piscicultura. Existe aqui um potencial de mercado bastante absorvente e diferenciado em relação às espécies de peixes redondos de água doce”, situa o chefe do escritório local da Emater em Maracanã, Djavan Ulisses Farias, técnico em agropecuária.

De acordo com o gestor, em janeiro haverá redistribuição de alevinos: “Todos os produtores selecionados já dispõem de tanques. Alguns irão ampliar”, indica.

Experiência

Proprietário do Sítio do Fiel, na Vila Novo Progresso, Diemirg Teixeira, de 36 anos, é um dos condutores do movimento: “Eu mesmo já tinha tentado tilápia africana, mas fazendo tudo de modo intuitivo, sem acompanhamento especializado, então não deu certo. Com a Emater, vejo muita diferença. Agora reativei tanques e estamos aclimatando os peixes, sob orientação devida”, conta.

O produtor rural destaca os resultados de dose e esquema certos de ração, introdução de novas espécies e de capacitação e networking: “Participar de encontros, congressos, workshops do segmento abre a visão para parâmetros. Agora é a expectativa pro IFC 2025”, diz.

A menção é ao International Fish Congress & Fish Expo Amazônia (IFC Amazônia), cuja segunda edição será realizada em abril, em Belém, capital paraense. Com o apoio da Emater, Teixeira participou da edição 2024 do evento, em novembro, também em Belém.

Texto de Aline Miranda

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação