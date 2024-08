Empresas da região Norte aderem ao Sistema B com o objetivo de impulsionar práticas socioambientais

A região Norte do Brasil, conhecida por sua rica biodiversidade e vastos recursos naturais, está emergindo como um polo de inovação empresarial focado na sustentabilidade e na responsabilidade social. Um exemplo claro desse avanço é o aumento de empresas da região que têm aderido ao certificado B, um movimento global que certifica empresas comprometidas em equilibrar lucro com impacto positivo nas comunidades e no meio ambiente.

De acordo com os dados do Sistema B Brasil, que representa no país a organização global B Lab, a região Norte conta com seis Empresas B, abrangendo diversos setores. No Pará, por exemplo, a 100% Amazônia se destaca no setor agrícola, fornecendo produtos florestais não madeireiros e renováveis diretamente da floresta amazônica. Outra empresa é a Manioca, que transforma ingredientes amazônicos em alimentos naturais e orgânicos, valorizando a cultura e a biodiversidade local.

A empresa Anavilhanas Lodge é focada em turismo sustentável, enquanto a TDI Indústria e Comércio de Artefatos de Papel LTDA atua na produção de papel de maneira responsável e ecológica —ambas situadas no Amazonas. Já no Tocantins, estão as empresas Tobasa Bioindustrial de Babassu S/A e a SoluBio Tecnologias Agrícolas.

O crescimento de Empresas B no Brasil

Atualmente, o Brasil conta com 336 Empresas B, um número que retrata a busca dessas instituições por serem mais sustentáveis e responsáveis socioambientais. Essa certificação tem sido adotada por grandes marcas como Danone, Natura, Grupo Arezzo&Co e Hering e Movida.

Apesar da presença de grandes corporações, a maior representatividade na rede B no Brasil, está entre pequenos e médios negócios, especialmente aqueles que atuam na prestação de serviços e consultorias voltadas para a transformação da economia. Estas empresas são fundamentais para promover um sistema econômico mais inclusivo, equitativo e regenerativo.

CERFIFICAÇÃO B

A certificação B, concedida no Brasil pelo Sistema B, é um selo que atesta o compromisso das empresas com práticas empresariais responsáveis e sustentáveis. Para obter essa certificação, a empresa deve passar por um rigoroso processo de avaliação baseado em cinco dimensões de impacto:

Comunidade: Avalia como a empresa contribui para o desenvolvimento e bem-estar das comunidades em que opera, incluindo práticas de inclusão e impacto local.

Clientes: Examina como a empresa trata seus clientes, garantindo a transparência, a qualidade dos produtos e serviços e a proteção dos direitos dos consumidores.

Meio Ambiente: Verifica as práticas ambientais da empresa, incluindo a gestão de recursos naturais, a redução de impactos negativos e a implementação de processos sustentáveis.

Governança: Analisa a estrutura e as práticas de governança da empresa, focando na ética, na transparência e na responsabilidade corporativa.

Trabalhadores: Avalia o tratamento dos funcionários, incluindo questões relacionadas a condições de trabalho, remuneração justa, desenvolvimento profissional e bem-estar.

Para obter a certificação, a empresa deve preencher um questionário detalhado e fornecer evidências de suas práticas em cada uma dessas áreas. A pontuação obtida é então analisada por um processo de verificação que pode incluir auditorias. Além disso, as empresas certificadas devem se comprometer com a melhoria contínua e reavaliar suas práticas periodicamente para manter a certificação.

Sobre o Sistema B Brasil

Sistema B é uma organização que reúne uma comunidade de líderes que utilizam seus negócios para a construção de um sistema econômico mais inclusivo, equitativo e regenerativo para as pessoas e para o planeta.

Adriana Silva/Agência Pauta Social

Foto: Divulgação