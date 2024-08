Sespa realiza ação para prevenir o câncer de pulmão e combater o tabagismo

Nesta quinta-feira (29) é o Dia Nacional de Combate ao Fumo, o mês oito do calendário é conhecido como “Agosto Branco”, período de conscientização para o combate ao câncer de pulmão. De acordo com Instituto Nacional do Câncer (INCA), fumar é o principal fator de risco para o câncer de pulmão, responsável por mais de 90% dos casos.

As campanhas antitabagismo reduziram a glamourização do cigarro, mas novos desafios surgiram com o cigarro eletrônico e os vapes. As ações atuais não se limitam à prevenção, mas também oferecem apoio integral aos indivíduos que buscam superar a dependência”, explica a médica pneumologista Fátima Amine, que coordena o Centro de Referência em Abordagem e Tratamento do Fumante (CRATF), mantido pela Sespa há 20 anos.

O CRATF, um serviço da Sespa, oferece um programa completo para fumantes que desejam parar de fumar. Além de fornecer informações e ferramentas para a cessação do tabagismo, o Centro oferece acompanhamento psicológico e médico para auxiliar os usuários durante e após o processo de abandono. Atualmente, o CRATF possui cerca de 6 mil usuários cadastrados e já atendeu mais de 80 novos usuários em 2024.

A Sespa promove, no dia 1º de setembro, na Praça da República, uma ação especial em alusão ao Dia Nacional de Combate ao Fumo. A iniciativa oferecerá à população informações e serviços de saúde, com foco na prevenção do tabagismo e nos riscos do uso de cigarros eletrônicos.

Serviço:

O CRATF funciona na avenida Presidente Vargas, 513, esquina com a rua Osvaldo Cruz. Mais informações pelo telefone: (91) 3242-5645.

