Equatorial Pará, em Parceria com a Cruz Vermelha, oferece postos de atendimento aos romeiros do Círio

Espaços começam a funcionar nesta quarta-feira, 4, na BR-316 e na avenida Augusto Montenegro, com suporte aos promesseiros que chegam a pé na capital paraense. Tendas de apoio também estarão disponíveis nas principais procissões deste final de semana.

A Equatorial Pará, em parceria com a Cruz Vermelha, terá cinco postos de atendimento aos romeiros de municípios vizinhos, que chegam, após longas caminhadas, à capital paraense, para o Círio de Nazaré. As tendas funcionarão de 4 a 8 de outubro na BR-316 e ao longo da avenida Augusto Montenegro. Os espaços estarão equipados com cadeiras, frutas, barras de cereais e água, além disso, haverá a presença de técnicos de enfermagem prontos para atender eventuais necessidades de saúde dos promesseiros.

A distribuidora de energia também estará presente nas principais romarias da festividade, neste final de semana. Na Trasladação e na romaria do Círio de Nazaré, a empresa, juntamente com a instituição humanitária, oferecerá diversos pontos de apoio ao longo das procissões, também com distribuição de água, alimentos e atendimentos de saúde com profissionais capacitados.

Michelle Miranda, analista de Sustentabilidade da Equatorial Pará, destaca o compromisso da empresa com o Círio de Nazaré, que é um dos maiores eventos culturais do país. Ela, também, pontua a importância da parceria com a Cruz Vermelha para o apoio aos romeiros.

“A Equatorial é a maior patrocinadora de cultura do estado. E estamos no Círio de Nazaré em diversos momentos. Neste ano, o nosso trabalho vai além do patrocínio cultural. Com a Cruz Vermelha ofereceremos os pontos de atendimento aos devotos para que, caso necessário, eles tenham todo apoio possível“, destaca Michelle.

Para Isaías Skeet Júnior, presidente da Cruz Vermelha no Pará, a colaboração entre as duas instituições vai ser fundamental para que os romeiros tenham um atendimento seguro e de qualidade.

“A parceria da Equatorial é muito importante para nós da Cruz Vermelha. Esperamos nos aproximar e fortalecer cada vez mais esse laço, para este projeto que é tão importante. Todos os postos terão equipes completas de saúde com médicos, enfermeiros, técnicos e, também, engenheiros”, finaliza Isaías.

Foto: Divulgação