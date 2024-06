Especialistas da Santa Casa orientam sobre cuidados com a saúde no calor das férias de julho no Pará

O calor que a população já está sentindo deve continuar durante o mês de julho no Pará. E como o mês é considerado o principal período para as férias, em função do recesso escolar e do clima, que é um convite para os banhos de rio e mar e outras atividades ao ar livre, famílias inteiras saem à procura de lazer. Mas alguns cuidados com a saúde devem ser tomados por todos, independente da idade. A nutricionista da Santa Casa, Ciléa Ozela, destaca as orientações que os veranistas devem ter com a alimentação e hidratação.

“O ideal é que se evite o consumo de alimentos em quiosques que não tenham infraestrutura adequada, e os alimentos vendidos por ambulantes, pois muitos possuem grandes potenciais de contaminação devido ao armazenamento inadequado de molhos e cremes, e pouca higienização. Além disso, é necessário verificar se o produto está dentro do prazo de validade. Sobre a hidratação é importante reforçar, pois nos dias quentes também ocorre a maior perda de líquidos e minerais, devido ao aumento da temperatura corporal e transpiração excessiva. Por isso, a necessidade de se hidratar para que todo líquido perdido seja reposto”.

Como fonte de hidratação é importante o consumo de água, sucos naturais, água de coco, além de frutas e verduras, que também são fontes importantes de minerais, perdidos na transpiração.

Grávidas – Mulheres grávidas precisam redobrar os cuidados não só com a hidratação, mas também com a alimentação e a proteção solar, como ressalta a obstetra Marília Gabriela Luz. “ É muito importante protetor solar com um fator de 30 para cima e evitar uma exposição prolongada, que faz mal mesmo com o uso do protetor solar.

O maior risco para a gestante é a desidratação, que se for grave pode levar à complicações com alteração de nível de consciência, necessidade de hidratação venosa, redução do líquido amniótico, que por sua vez leva a risco de sofrimento fetal. A gente recomenda a ingestão de líquido, roupas leves e banhos, sempre que sentir que a temperatura corporal está muito elevada”.

Sobre a alimentação da grávida, a médica recomenda muita cautela, pois os alimentos precisam estar em perfeito estado de conservação e higiene. “O alimento que é perecível precisa estar dentro do prazo de validade; alimentos que são consumidos crus, como frutas e verduras, têm que ser lavados de forma adequada. Então o ideal é levar os alimentos de casa, para que se tenha certeza absoluta de que foi manuseado adequadamente. Mas se for inevitável comer alimentos fora de casa, procurar conhecer a procedência”, conclui a obstetra.

Crianças – E os cuidados para enfrentar o calor em casa, nas praias ou em outros locais de lazer, também precisam ser tomados com bebês e crianças. A pediatra Luana Dias explica que antes dos seis meses não é recomendável protetor solar para criança, que precisa de proteção física contra o sol.

“Os bebês podem usar aquelas camisetas com manga longa, usar chapéu, ficar na sombra e os responsáveis devem dar preferência pelos horários com menos calor e radiação – antes das 10 da manhã e após as 16 horas. Os maiores de seis meses também podem passar o protetor solar e se for para áreas que têm mosquitos, na sequência passar o repelente.

Para quem prefere evitar a agitação das praias com as crianças, a pediatra recomenda procurar atividades em áreas abertas e arborizadas, sempre evitando expor muito as crianças menores. “A gente sabe que férias todo mundo quer curtir com suas crianças, mas lembrando que até os três meses não é recomendado que se frequente lugares fechados, refrigerados e com muita gente, justamente porque até os três meses o bebê está começando a tomar suas primeiras doses das vacinas mais importantes e está mais suscetível a infecções. Eu recomendo que os pais procurem lugares arejados, ambientes abertos, porque isso tudo é muito bom para garantir a imunidade, a defesa do organismo desse neném”, reforça a médica.

E como criança também precisa estar hidratada e refrescada, a pediatra dá dicas de alimentação. “Para bebês pequenos, em torno dos seis meses, a gente pode fazer o peitolé, que é quando a mãe ordenha o leite materno, deixa no congelador, faz como se fosse realmente um sorvetinho de leite materno e dá para criança. É muito bom para os dias de calor e também para as crianças que estão com os dentes em erupção. Outra opção muito legal é cortar as frutinhas, deixar as frutas no congelador para elas ficarem mais geladinhas. Isso também ajuda bastante no calor. Dar preferência a frutas que tenham um alto teor de líquido para hidratar bastante essa criança. Usar roupas apropriadas para o clima e dar mais de um banho por dia, lembrando que o primeiro banho é aquele com sabonete e o segundo a gente recomenda que seja realmente só com água para dar uma refrescada”, conclui.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação