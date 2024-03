Estado monta força-tarefa para auxiliar comunidades afetadas por fortes chuvas em Paragominas e Ipixuna do Pará

Uma força-tarefa foi criada pelo Governo do Estado, neste domingo (03), em Paragominas e Ipixuna do Pará, para auxiliar as comunidades afetadas pelos alagamentos provocados pelas fortes chuvas que atingem os municípios, desde a última sexta-feira (1º). A primeira cidade visitada pelo governador Helder Barbalho foi Paragominas, no sudeste do estado.

“A decretação do estado de emergência da parte da prefeitura, já está sendo homologada pelo Governo. A partir disto, ajudas humanitárias já sendo disponibilizadas ainda esta semana, o que envolve cestas de alimento, kits de higiene, kits de dormitório, e como também a seleção das famílias para programas habitacionais para que haja remanejamento de famílias que estejam em áreas vulneráveis por conta do crescimento desordenado de bairros que acabam gerando um represamento das águas do rio Uraí e gerando estes alagamentos”, destacou o governador Helder Barbalho, se solidarizando com as famílias e acompanhando pessoalmente os esforços para amenizar os prejuízos aos moradores.

Levantamento – De acordo com informações da Defesa Civil Estadual, Paragominas teve 8 bairros atingidos por alagamentos, na zona urbana, e 5 áreas afetadas na zona rural. Um total de 27 famílias estão desabrigadas e 50 desalojadas. Há três pontos de abrigo disponibilizados pela prefeitura.

Alertas – O Corpo de Bombeiros Militar do Pará e a Defesa Civil Estadual monitoram todas as regiões do estado para adotar as medidas necessárias em casos de desastres naturais, como explica o comandante-geral do CBMPA, coronel Jaime Benjó.

“Já iniciamos as ações de respostas e assistência de socorro imediatas, se somando a Defesa Civil do município, num trabalho conjunto para poder fazer os levantamentos, o cadastramento das famílias, para que possamos mitigar os efeitos das fortes chuvas. Há um gerenciamento dessa crise, mas com perspectiva ainda de fortes chuvas hoje à manhã. Nós temos utilizado alertas através da nossa sala de monitoramento. A gente emite boletins para a Defesa Civil do município para se antecipar informando os moradores de áreas de risco que o município tem mapeado, para que essas famílias possam ficar em alerta e, se for o caso, sair da residência”, destacou o comandante-geral do CBMPA.

Ações estratégias – Em Ipixuna do Pará, nordeste do estado, o governador Helder Barbalho seguiu a agenda de visitas, com a equipe da Defesa Civil estadual, em apoio ao município. O Balneário da Arlene, no bairro Beira Rio, foi o primeiro ponto vistoriado.

“Estamos aqui, olhando pelas comunidades mais distantes, pelas localidades do interior do município, que sofreram impactos com obstrução de estradas, com pontes que ficaram comprometidas, e já trabalhando junto com a prefeitura para que possamos, por um lado, atender as famílias, garantir as assistências de urgência emergenciais com os kits de alimento, kits de higiene, colchonetes, água, aluguel social, mas, por outro lado, também garantindo a parceria para que possamos fazer novas pontes, garantir trafegabilidade das estradas e restabelecer a conexão de todos os bairros, de todas as comunidades e trazendo a normalidade para aqueles que moram no centro dos órgãos e no interior de Ipixuna do Pará”, ressaltou o govenador Helder Barbalho.

Segundo a Defesa Civil Estadual, uma estimativa inicial aponta que 1.600 famílias foram atingidas, em Ipixuna do Pará. Há 62 famílias desabrigadas e outras 26 desalojadas.

Na sexta-feira (1), uma forte chuva, de aproximadamente 200 mm, elevou o rio Ipixuna para 680 cm, quando o em Fevereiro estava 460 cm, de acordo com a prefeitura. O monitoramento da Secretaria de Meio Ambiente prevê chuvas de cerca de 125 mm para as próximas semanas, um volume menor do que o registrado nos últimos dias. O município segue em alerta tanto na sede quanto na zona rural.

Fonte: Agência Pará/Foto: Marcos Santos/Ag Pará