Cultura: com o maior número de brincantes da história do Batalhão da Estrela, ensaios para os Arrastões do Pavulagem 2024 iniciam neste sábado, 25

Ensaios reúnem brincantes novos, que participaram das oficinas neste ano, e, também, os mais experientes, que juntos formam o Batalhão da Estrela. Este período antecede os arrastões que, neste ano, ocorrem em 16, 23 e 30 de junho, e 7 de julho, com o patrocínio da Equatorial Pará.

A partir deste sábado, 25, começam os ensaios oficiais do Arrastão do Pavulagem 2024, que tem o patrocínio da Equatorial Pará. O período de ensaio é quando os brincantes iniciantes, que participaram das oficinas em 2024, se juntam aos mais antigos para formar o Batalhão da Estrela. A atividade ocorrerá diariamente até 13 de junho. Os ensaios serão realizados de segunda-feira a sexta-feira, das 19h às 21h, aos sábados das 16h às 18h, e aos domingos de 9h às 11h, na frente do Instituto Arraial do Pavulagem, no Boulevard da Gastronomia, em Belém.

De acordo com Ronaldo Silva, presidente do Instituto Arraial do Pavulagem, o processo de integração dos participantes ocorre anualmente e cada vez mais o número de pessoas aumenta. Além disso, ele destaca que, durante os ensaios, além dos integrantes do Batalhão da Estrela, o público em geral também poderá participar da ação.

“No período das oficinas, o brincante iniciante aprende o ofício artístico. No período de ensaios, ele aprimora esse aprendizado junto com os mais experientes para fazer bonito nas ruas. É lindo ver o processo de construção dos nossos cortejos, que é o resultado de uma grande dedicação coletiva que conclui na enorme manifestação de rua se juntando com o público, gerando uma interação que presenteia a cidade com essa iniciativa que fortalece a cultura amazônica e brasileira”, afirma.

De acordo com Michelle Miranda, analista de Responsabilidade Social da Equatorial Pará, a parceria com o Arraial do Pavulagem é especial tanto pelo aspecto cultural quanto pelo social, pilares importantes para a distribuidora de energia.

“Sabemos da grandiosidade dos arrastões que levam milhares de pessoas às ruas de Belém. Porém, para além desses momentos, o Instituto Arraial do Pavulagem realiza uma extensa agenda prévia de cursos e oficinas que envolvem as comunidades. Isso é a democratização da arte. A Equatorial acredita na potência desse projeto e, mais uma vez, está ao lado do Pavulagem para fazer uma festa junina com muita energia e com a cara do paraense”, pontua Michelle.

Com o tema “Arraial do Saber”, a criação e produção do 37º Arrastão do Pavulagem é do Instituto Arraial do Pavulagem, com patrocínio da Equatorial Energia, realização da Prefeitura de Belém através da FUMBEL, Lei Semear, Fundação Cultural do Estado do Pará (FCP), Secretaria de Cultura do Estado (SECULT) e Governo do Pará.

Serviço:

Início dos Ensaios do Arrastão do Pavulagem 2024

Data: 25 de maio

Horário: A partir de 16h

Local: em frente ao Instituto Arraial do Pavulagem (Boulevard da Gastronomia)