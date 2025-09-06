sábado, setembro 6, 2025
EDUCAÇÃO

Estudante é expulso da UnB por gravar aulas e debochar de professores

Graduando de História e youtuber, Wilker Leão ainda pode recorrer

Pedro Rafael Vilela – Repórter da Agência Brasil

O youtuber de extrema-direita Wilker Leão, estudante de História da Universidade de Brasília (UnB), foi expulso da instituição, após passar por um processo disciplinar discente (PDD) que analisou sua conduta em sala de aula, onde costumava gravar sem consentimento professores e alunos. Depois, o youtuber postava os vídeos em tom de deboche e de ridicularização em redes sociais.

A expulsão foi anunciada em comunicado divulgado nesta sexta-feira (5) pela reitoria da UnB.

“A Universidade de Brasília (UnB) informa que, após o despacho decisório no âmbito do processo disciplinar discente, o estudante Wilker Leão de Sá foi excluído da instituição e está impedido de realizar novos registros de matrícula. Cabe recurso. O ato está em conformidade com as recomendações do relatório final do PDD e o parecer da Procuradoria Federal junto à UnB”, diz a nota.

Leão, que tem mais de 940 mil inscritos em seu canal no Youtube, já estava suspenso das aulas desde o ano passado, enquanto respondia ao processo administrativo.

Em abril deste ano, ele e outros militantes de direita chegaram a convocar um ato na UnB que estimulava violência contra estudantes da instituição. Os vídeos gravados em sala de aula eram postados em seu canal.

Em vídeo postado em seu canal com trecho de um audiência sobre seu processo disciplinar, Wilker Leão escreveu, na descrição da postagem, que estava cursando História “justamente por ser um dos cursos que a esquerda mais dominou com suas narrativas ideológicas e doutrinárias. Combater isso é o meu principal objetivo dentro da universidade federal”.

A reportagem da Agência Brasil tenta contato com Wilker Leão, para obter uma posição sobre a expulsão da UnB. O espaço segue aberto.

© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

