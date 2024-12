Exageros e automedicação no fim de ano podem comprometer a saúde do fígado

O fim de ano traz uma rotina agitada, com presentes para comprar, confraternizações e mudanças nos hábitos alimentares. Em meio a isso, exageros na alimentação, no consumo de álcool e na automedicação podem trazer sérias consequências para o organismo, especialmente para o fígado.

A farmacêutica da Prati-Donaduzzi, Ianca Mendes, destaca que os alimentos consumidos e os horários das refeições influenciam diretamente na eficácia e segurança de um tratamento. “De forma geral, a interferência ocorre na absorção do medicamento ou na potencialização de seu efeito. A presença de alimentos no estômago pode atrasar o efeito de determinados medicamentos. Por isso, o ideal, na maioria dos casos, é ingerir o medicamento uma ou duas horas após a refeição. Mas isso não se aplica sempre. Quem faz uso de anti-inflamatórios ou metformina (usada por pacientes com diabetes) deve se alimentar antes, já que esses medicamentos podem agredir o estômago”, explica.

ESCOLHA DOS ALIMENTOS

Certos alimentos podem interferir na eficácia dos medicamentos. A pectina, encontrada em frutas como maçã e goiaba, pode atrasar a absorção do paracetamol. O cálcio do leite e seus derivados reduz a ação de antibióticos como tetraciclina, enquanto as fibras do feijão e da lentilha podem afetar a digoxina, usada no tratamento de insuficiência cardíaca.

Quando a mistura envolve medicamentos e bebidas alcoólicas, o maior risco é a sobrecarga do fígado, que precisa metabolizar ambos. “A sobrecarga do fígado pode comprometer o funcionamento adequado dos medicamentos. Além disso, o álcool pode reduzir a absorção do medicamento no trato gastrointestinal, diminuindo sua concentração no sangue e, consequentemente, sua eficácia”, alerta Ianca.

CUIDADOS COM HORÁRIOS

Outro problema comum durante dias mais corridos é esquecer de tomar os medicamentos nos horários corretos. Nesses casos, o ideal é ingerir o medicamento assim que lembrar, mas nunca dobrar a dose. “De maneira geral, não existe um horário universalmente melhor para tomar medicamentos. O importante é manter a regularidade — especialmente no caso de antibióticos, que exigem intervalos rigorosos para garantir a eficácia do tratamento”, finaliza a farmacêutica.

Para garantir um tratamento seguro e eficaz, é essencial seguir as orientações médicas, respeitar os horários dos medicamentos e evitar misturas prejudiciais, especialmente com bebidas alcoólicas. Cuidados simples podem fazer toda a diferença para a sua saúde durante o fim de ano.

Imagem: Divulgação