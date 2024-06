Fapespa convida cientistas a contribuir com definição das linhas de pesquisas no Pará

O governo do Pará, por meio da Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa), em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), convida a comunidade científica paraense a enviar contribuições à definição das linhas de pesquisa para construção da 8ª Edição do Programa Pesquisa para o Sistema Único de Saúde (SUS), no Pará, até a próxima segunda-feira (1/07), onde uma das prioridades é a Gestão Compartilhada em Saúde.

O programa é dedicado ao financiamento de projetos de pesquisa que apresentem novas soluções, como potencial de serem incorporadas ao Sistema Único de Saúde. Um processo que se inicia com o fomento à pesquisa científica, tecnológica e de inovação.

A Fapespa trabalha junto com o Ministério da Saúde, o Departamento de Ciência e Tecnologia (DECIT), responsável por coordenar nacionalmente o programa de pesquisa e que no estado está sendo construído em parceria com a Sespa.

Neste momento, o esforço é para ajudar na definição das linhas de pesquisa que subsidiarão a construção do edital, buscando o alinhamento com as demandas, segundo os pesquisadores, profissionais de saúde do Pará e validá-lo com a participação da comunidade cientifica local. A previsão de lançamento do edital é no segundo semestre de 2024.

A expectativa da Fapespa é que se consiga endereçar bem os principais desafios, por meio de eixos temáticos e linhas prioritárias, a serem descritos para receber propostas de alta qualidade, e buscar financiamentos aos projetos que possam impactar, positivamente, o SUS, ao incorporar novas tecnologias ao sistema, e beneficiar a população do Pará, principalmente.

Mas, as linhas sugeridas deverão relacionar-se aos problemas prioritários enfrentados pelo SUS no estado, alerta a Secretaria de Estado da Saúde do Pará (Sespa).

Neste horizonte, esta etapa denominada Oficina Virtual de Prioridades de Pesquisas (OPP), vai levantar os problemas de saúde com base em eixos temáticos, priorização dos problemas de saúde elencados e consulta à comunidade científica do Pará das sugestões de linhas de pesquisa a partir dos problemas de saúde determinados.

“Por isso, neste momento nós estamos com o formulário aberto para receber as contribuições, até o dia 1º de julho, das linhas temáticas, para que sejam aproveitadas dentro desse edital. Por isso, a participação da comunidade cientifica e fundamental para o sucesso, a garantia de que o edital seja bem estruturado, bem direcionado, aos desafios específicos para que os projetos possam ser construídos já pensando no impacto positivo”, reforça o diretor Científico da Fapespa, Deyvison Medrado

Pela relevância da oportunidade é indispensável contar com o conhecimento científico dos pesquisadores do estado na participação e construção desse processo.

“Neste sentido, convidamos a comunidade científica paraense a acessar o formulário, dê suas sugestões de linhas de pesquisa para que se possa depois realizar esse trabalho, junto com o Ministério da Saúde e Sespa, elencar as prioridades, repito, para que a gente possa construir esse edital muito mais próximo de atender a demanda real do SUS no Pará”, desafia o diretor Medrado.

“É a Fapespa, em parceria com a Sespa, num trabalho em prol da sociedade, no fomento àpesquisa científica, em busca de trazer benefícios à sociedade paraense”, conclui o diretor.

Acesse aqui links para o formulário.

Programa Pesquisa Para o SUS – PPSUS/Ministério da Saúde (www.gov.br)

Contatos: dicet@fapespa.pa.gov.br e ses.sespa@gmail.com

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação