Feira Pan Amazônica do livro deve vender um milhão de exemplares

A 27ª Feira Pan Amazônica do Livro e das Multivozes que se encerra neste domingo, 27, no Hangar Centro de Convenções, atraiu mais de 400 mil pessoas e as vendas devem chegar a um milhão de exemplares, segundo as editoras que participaram do evento.

A Feira homenageou este ano o escritor marajoara Juraci Siqueira e a promotora cultural e radialista Iracema Oliveira, ícones da cultura popular paraense, compromissados em promover e manter viva nossas tradições culturais.

Segundo a advogada Melina Alvares, as editoras ofertaram o que há de melhor na literatura mundial, nacional e regional, como os clássicos famosos, mas, também livros voltados para a saúde humana e de animais, literatura infantil, além de lançamento de escritores paraenses como o historiador David Farias, que lançou seu livro sobre a escravidão no Pará e a jornalista e escritora Vânia Torrres, com seu “A Sombra da Floresta – A Amazônia no Jornalismo e na Televisão. O escritor Wilson Tadeu Amoras também lançou a obra “Não escrevi um poema para você”, obra de poemas dedicados às pessoas simples da sociedade.

O fluxo de pessoas durante os 10 dias de Feira foi intenso, principalmente de estudantes, educadores, leitores vorazes e profissionais de diversas áreas, que aproveitaram os preços menores para adquirirem diversos exemplares.

Para efeito de comparação, em 2019, antes da Covid, a Feira recebeu cerca de 400 mil visitas e comercializou 805 mil volumes. Este ano o número de acessos deve ficar o mesmo, porém as vendas devem alcançar cerca de um milhão de exemplares, segundo previsão das editoras.

Os shows de Dona Onete, Amazônia Jazz Band, Zaynara e a aparelhagem Carabao, entre outros, fizeram a festa do público nos dias do evento que mais uma vez mostrou a força da cultura paraense. (Colaborou Pedro Medina/R3 Comunicação)

Imagens: Agência Pará e Agência Ronabar