Festival Apoena inicia cinco dias de programação com 15 atrações em dois espaços da cidade

Com as bênçãos de Nossa Senhora de Nazaré, às vésperas do Círio, o “3º Festival Apoena – a Música da Floresta” começa uma série de quatro sábados de programação gratuita no Espaço Cultural Apoena. Esses shows antecedem o grande dia do festival, que será em 8 de novembro, no Espaço Na Bêra, com 10 atrações musicais, feira criativa indígena e gastronomia regional.

Aos sábados, o Festival apresentará grupos de Carimbó “pau e corda” para celebrar esse patrimônio cultural imaterial brasileiro. Na noite de estreia, quem se apresenta é o Grupo Sereia do Mar, formado por mulheres da comunidade de Vila Silva, em Marapanim. A noite terá ainda a discotecagem do DJ Azul. As demais atrações semanais são Toró-açu, Carimbó de Icoaraci e Sancari, que convida o Coletivo de Mestres e Mestras de Carimbó do Estado do Pará.

Durante a estreia também ocorre o lançamento do line up completo do Festival para o dia 8 de novembro. Dentre as atrações já confirmadas está Mestre Damasceno, que é um dos bambas da Deixa Falar e acabou de vencer a regional do samba da Acadêmicos do Grande Rio. Ele nasceu no Quilombo do Salvá (Salvaterra/Marajó) e é compositor, cantor, colocador de búfalo-bumbá, repentista e mestre da cultura popular marajoara. Desde os 19 anos, mantém a tradição do Búfalo-Bumbá, que arrasta multidões pelas ruas de Salvaterra. Em 2023, foi homenageado pela Paraíso do Tuiuti e sua obra é patrimônio cultural imaterial do estado do Pará.

As demais atrações confirmadas são o Arraial do Pavulagem, Bando Mastodontes, Baile do Mestre Cupijó, Layse e os Sinceros e Nilson Chaves e Trio Manari. Segundo o organizador do evento, Anderson Moura, o Festival Apoena reforça o que, há quase dez anos de atividade, o Espaço Cultural Apoena tem realizado na capital paraense: ser palco e homenagear a cultura da região, suas produções artísticas, estilos musicais e manifestações populares e ancestrais.

“Será um grande encontro da pluralidade da cultura amazônica, reunindo um line-up que exalta a ancestralidade e a diversidade musical da floresta. Além de bandas e grupos que sempre estão nos palcos do Apoena, vamos apresentar artistas consagrados que levam a cultura da nossa região para o mundo”, destaca o organizador do evento e sócio-proprietário do Apoena, Anderson Moura.

Esta terceira edição do Festival Apoena tem o patrocínio da Natura Musical e apoio institucional da Lei Semear, Fundação Cultural do Estado do Pará e Governo do Pará. A primeira edição ocorreu de forma independente, em dezembro de 2019, reunindo mais de 10 atrações. A segunda edição foi no pós-pandemia, em 2021, dividido em cinco noites, também com 10 artistas da cena de Belém, no próprio Espaço Cultural Apoena, contemplado pela Lei Aldir Blanc.

Serviço

Natura Musical: 3º Festival Apoena – A Música da Floresta

Dia 8 de novembro

Local: Na Bêra. R. São Boaventura, 268 – Cidade Velha – Belém/PA

Venda on line: R$40 https://www.sympla.com.br/evento/3-festival-apoena-a-musica-da-floresta/2588999

Mais informações: 91 98213-6071 / 91 98158-0829/ @espacoculturalapoena

Imagens: Divulgação