Vila Nova desperdiça vitória e fica no empate com o Paysandu

Vila Nova e Paysandu encerraram o primeiro turno da Série B com um empate por 2 a 2, em um jogo marcado pela alternância de domínio. A partida ocorreu no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia, na noite desta segunda-feira (5).

Paulinho Bóia abriu o placar para o Paysandu nos primeiros minutos, já no segundo tempo o atleta tomou cartão amarelo. Quem também levou cartão amarelo foi Kevyn do Paysandu contra o Vila Nova. Já não bastava esse cenário de tantos cartões durante o segundo tempo de jogo, Júnior Todinho e Alesson viraram o placar para o Vila Nova deixando o placar 2 a 1 . No entanto, Lucas Maia garantiu o empate para o Papão com um gol de cabeça. A partida terminou em 2 a 2.

Foto: Jorge Luís Totti/Paysandu