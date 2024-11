Festival Arapujazz, patrocinado pela Equatorial Pará, inicia nesta sexta-feira

O evento conta com oficinas na Secretaria Municipal de Educação e shows na orla de Altamira.

Nos próximos dias 15 e 16 de novembro, ocorre na orla do cais de Altamira a terceira edição do Festival Arapujazz. O evento tem como objetivo celebrar diferentes tipos de arte, desde as visuais até dança e música. Em 2023 a festividade foi reconhecida como patrimônio imaterial pela lei 3462 do município de Altamira. Neste ano, o Arapujazz é patrocinado pela Equatorial Pará, por meio da lei estadual Semear.

O nome Arapujazz vem da junção das palavras Arapujá, que é o nome da ilha que fica em frente à orla de Altamira, e jazz, ritmo que deu início ao festival desde sua primeira edição. Em 2024, a grande novidade é que, além do jazz, a extensa programação conta com ritmos como rock, brega e guitarrada, a partir das 18h na concha acústica de Altamira, e as atrações principais são Nelsinho Rodrigues, no dia 15, e Banda Xeiro Verde, no dia 16.

Além disso, durante manhã e tarde, a população da cidade terá acesso a cursos e oficinas de instrutores locais que ensinarão sobre artesanato, tranças, entre outros que serão ministrados na Secretaria Municipal de Educação de Altamira (SEMED).

Segundo Leandro Machado, suas expectativas são altas e o patrocínio da distribuidora de energia é fundamental.

“Estar vinculado à Equatorial é uma honra imensa, pois sabemos que a empresa acredita e investe na valorização da arte e da cultura. Minhas expectativas para este ano são altas. Espero que a comunidade, de forma geral, se aproprie da arte do Xingu que será exposta e que, por meio do Arapujazz, possamos valorizar nossos artistas locais”, destaca Leandro.

Para Michelle Miranda, analista de Responsabilidade Social da Equatorial Pará, o evento é mais uma oportunidade de fomentar cultura no estado.

“Para nós da Equatorial Pará, um evento como o Arapujazz mostra a diversidade de espaços para fomento da cultura que temos em nosso estado e nosso objetivo como empresa é contribuir também para o desenvolvimento da região Xingu”, ressalta Michelle.

Serviço

Festival Arapujazz

Onde: Concha Acústica – Orla do cais de Altamira

Quando: 15 e 16 de novembro

Horário: a partir das 18h.