Fórum Municipal sobre Mudanças Climáticas realiza nova plenária neste sábado, 25

A Prefeitura de Belém realizará a plenária “Identidades Multidiversas e Mudanças Climáticas”, a partir das 13h deste sábado, no campus Belém do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA), na av. Almirante Barroso.

O debate reunirá segmentos da sociedade local para fortalecer a discussão sobre os impactos das mudanças climáticas na vida das populações e as soluções e propostas da sociedade civil para enfrentar e subsidiar políticas públicas nos territórios.

A plenária é viabilizada pelo Fórum Municipal sobre Mudanças Climáticas (FMMC) em cooperação com a Secretaria Municipal de Administração (Semad) e Universidade Livre da Amazônia (Ulam).

Oficialização – O FMMC foi oficialmente criado em julho e instalado como coletivo de trabalho em setembro de 2023. Foram realizadas 11 plenárias com a sociedade civil para escolherem diretamente seus representantes titulares e suplentes no Fórum como instância consultiva com amplas frentes de cooperação, que já chegam a mais de 100 instituições como membros oficiais. Entre esses segmentos, os negros, indígenas, mulheres, ribeirinhos, quilombolas, LGBTI+, ongs de meio ambiente, juventude e outros.

Esses representantes são responsáveis por levantar, fomentar e ajudar a sistematizar debates e pautas com propostas sobre as políticas públicas, para atender os segmentos no contextos das mudanças climáticas.

Etapas – A Semad/Ulam e o Fórum, em parceria com instituições de ensino e pesquisa, realizam etapas de formação desses segmentos com o objetivo de qualificar debates sobre mudanças climáticas e a Conferência das Nações Unidas sobre o Clima (COP-30), que será realizada em Belém, em novembro de 2025, e promover formas de engajamento desses segmentos no evento.

A justiça climática é o tema no centro da plenária da diversidade e os conteúdos da atividade vão compor as contribuições comunitárias para a Conferência Municipal do Clima, que vão agregar a participação social e saberes populares ao relatório técnico que vai compor o Plano de Ação Climática de Belém.

Planejamento

Cerca de 2.500 pessoas já se reuniram em atividades realizadas pelo Fórum Municipal sobre Mudanças Climáticas. A população discute a pauta do meio ambiente e o planejamento futuro urbano de Belém, a partir dos indicadores de mudanças climáticas no mundo e na Amazônia.

Nas próximas semanas serão realizadas plenárias temáticas de servidores, da agricultura familiar, do saneamento básico, do Distrito de Belém (Dabel) e mudanças climáticas.

Texto: Prefeitura Municipal de Belém

Fonte: Agência Belém/Foto: COMUS