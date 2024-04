Francisco muda funeral dos papas, e corpo não será mais exposto

O papa Francisco simplificou o ritual do funeral dos papas e seu corpo não será exposto em público, como revela o livro O Sucessor, onde aborda pela primeira vez sua relação com Bento XVI e confirma que será sepultado na Basílica de Santa Maria Maggiore e não nas grutas do Vaticano. Neste livro-entrevista escrito pelo jornalista espanhol Javier Martínez-Brocal, Francisco assegura que o funeral de Bento XVI foi o último a ser realizado com o atual protocolo fúnebre e que no caso do papa emérito tudo foi decidido pelo seu secretário histórico, o alemão Georg Ganswein.

“Lhe confio uma coisa: será o último velório realizado assim, com o corpo do papa exposto fora do caixão, em um catafalco. Falei com o mestre de cerimônias e eliminamos isso e muitas outras coisas”, afirmou.

“Será com dignidade, como qualquer cristão, mas não em almofadas. Na minha opinião, o ritual atual estava muito sobrecarregado. Fazer dois velórios me parecia excessivo. Que se faça uma apenas e com o papa já no caixão, como em todas as famílias. Mudei várias coisas, em linha com a reforma que Paulo VI e João Paulo II já fizeram”, explica no livro.

Durante os dias do velório de Bento XVI na Basílica de São Pedro, o templo fechou as portas por volta das 19h e só voltou a abrir às 7h30.

No entanto, a entrada foi organizada através de uma porta lateral para que pessoas próximas e convidados dos habitantes do mosteiro Mater Ecclesiae, onde viveu o papa emérito, também pudessem ali rezar durante toda a noite.

“Não haverá mais cerimônia de fechamento do caixão. Tudo será feito na mesma cerimônia, como acontece com qualquer cristão. Além disso, no meu caso terão que me levar à basílica de Santa Maria Maggiore. Quando o funeral terminar, eles me levarão para lá”, confirmou o papa.

“Tenho muita devoção a Santa Maria Maggiore, desde antes de ser papa, desde sempre. Já está tudo preparado lá. Logo depois da escultura da Rainha da Paz existe um pequeno recinto, uma porta que dá acesso a uma sala que servia para guardar os candelabros. Eu vi e pensei: o local é esse, e o cemitério já está preparado lá. Eles me confirmaram que está pronto”, acrescentou.

Imagem: Agências Internacionais/Reprodução