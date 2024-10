Fundação e Instituto Estadual Carlos Gomes realizam ‘Recital para Maria’

No mês do Círio, a Fundação e o Instituto Estadual Carlos Gomes promovem o “Recital para Maria” com objetivo de homenagear Nossa Senhora de Nazaré. Com entrada gratuita, a apresentação será realizada nesta quarta-feiras, 16, às 18h, na Sala Ettore Bosio, na sede da instituição, em Belém. A programação contará com a participação das professoras de canto lírico Madalena Aliverti e Marcia Jorge Aliverti, do tenor Ériko Nery e do pianista Jessé Piñon.

O recital reunirá canções importantes, que fazem referência à Virgem de Nazaré. Entre as obras do universo clássico, que serão apresentadas, estão “Ave Maria No Morro” de Herivelton Martins, “Ave Maria” de Charles Aznavour e a “Cantiga de Nossa Senhora” de Hekel Tavares.

Conforme a professora do Instituto Estadual Carlos Gomes, Madalena Aliverti, o recital de canto é uma forma de homenagear a Virgem Maria, padroeira dos paraenses. “No mês de outubro, é celebrada uma das maiores procissões em homenagem à Nossa Senhora de Nazaré. Nesta época, já sentimos a cidade diferente, com cores, sabores, pessoas e músicas voltadas para a nossa padroeira. Então resolvemos realizar essa apresentação, que tem a participação especial dos cantores Márcia Aliverti e Ériko Nery, além do pianista Jessé Pinon. Estão todos convidados”, ressaltou.

O superintendente da Fundação Carlos Gomes, Gabriel Titan, ressalta a importância da realização de recitais para celebrar o Círio de Nazaré. “Ao longo deste mês tão importante para os paraenses, a instituição reforça a valorização da nossa cultura ao promover eventos para homenagear a padroeira dos paraenses, com isso proporcionamos ao público o acesso às apresentações gratuitas com a participação dos nossos talentosos professores e convidados”, destacou.

Recital para Maria

Data: 16/10

Hora: 18h

Local: Sala Ettore Bosio – Instituto Estadual Carlos Gomes (Av. Gentil Bittencourt, nº 977- Nazaré)

Entrada gratuita

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação