Fundo indígena vai premiar projetos ancestrais que combatem as mudanças climáticas na Amazônia

O Fundo Indígena da Amazônia Brasileira, Podáali, abriu nesta segunda-feira (14) as inscrições para o Prêmio Ciências Indígenas – Soluções Ancestrais pelo Clima, pela Amazônia e por Todas as Vidas. A iniciativa, inédita na região, busca facilitar o acesso a recursos por povos amazônidas e premiará ao menos 47 projetos voltados à mitigação das mudanças climáticas.

O prêmio é dividido em três categorias e contempla tanto coletivos quanto organizações formalizadas. A primeira categoria é destinada a grupos indígenas locais sem CNPJ, como coletivos de jovens, mulheres, guardiões da floresta, professores ou brigadistas. Cada grupo premiado receberá R$ 20 mil. A segunda categoria é voltada para organizações indígenas com CNPJ, com atuação regional, estadual ou temática (como juventude, mulheres ou educação). Nesse caso, o prêmio será de R$ 40 mil por projeto selecionado.

Já a terceira categoria é restrita a organizações que fazem parte da rede da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (Coiab) — uma das principais representações do movimento indígena no país e cocriadora do fundo. Entre as entidades participantes estão a Articulação dos Povos e Organizações Indígenas do Amapá e Norte do Pará (Apoianp) e a Articulação dos Povos Indígenas do Tocantins (Arpit).

As inscrições estão abertas até o dia 30 de maio, e os interessados podem consultar o edital completo e se inscrever diretamente no site oficial do Podáali.

Por: Thays Garcia

Imagem: Edson Sato