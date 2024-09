Girona conquista invicto o título do 1º turno do certame do Pará Clube

Jogadores, Comissão Técnica e torcedores do Girona ainda comemoram a conquista invicta do primeiro turno do Campeonato Misto promovido pelo Departamento de Esportes do Pará Clube, após derrotar a seleção paraclubina pelo placar de 6 a 3, com gols de Léo Oliveira (2), Edil após receber um belíssimo cruzamento do lateral Bosco, Amaury, Edi e Thadeuzinho. A decisão seria contra todo poderoso Grêmio, comandado pelo ex-jogador profissional Nildo Oliveira, porém, houve um problema sério, a nível de atletas, que jogariam, ou seja, a Comissão Técnica, na hora do jogo, foi saber que vários jogadores titulares estavam impedidos de atuarem em razão de expulsões, cartão amarelo, contusões e inadimplência.

Os campeões foram os jogadores Marcelo, Gerson, Thadeu, Agnaldo, Edilson, Braga, Artur, Edi, Amaury, Edil, Léo Oliveira, Robson, André, Zeca, Bebetão, Bosco, Gato, Lima, Renan John Wayne (Gallo). Logo depois do confronto amistoso diante da seleção paraclubina, coube ao presidente da Comissão Administrativa, Villar Júnior, entregar o troféu de campeão ao capitão John Wayne, que agradeceu os esforços de todos os atletas do plantel em chegarem invictos à conquista do primeiro turno do Campeonato Misto

O dirigente disse ainda, com aval do jogador Bosco, que os trabalhos vão continuar para chegar ao título invicto em que pese o respeito pelos adversários que devem reforçar seus planteis objetivando chegarem à conquista do returno do campeonato.

Imagem: Nonato Batista/Ronabar