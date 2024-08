Governo apaga post polêmico e pede desculpas a Rebeca Andrade

Após a repercussão negativa da montagem em que Rebeca Andrade foi substituída por um notebook no pódio olímpico para promover um dos programas do governo, o Ministério das Comunicações reconheceu que a publicação foi “inadequada”. No comunicado, o governo pede desculpas à ginasta, aos brasileiros, e especialmente às mulheres pretas.

– O Ministério das Comunicações reconhece que a postagem não foi adequada e deu margem para interpretações que não condizem com o sentimento e trabalho do Governo Federal, nem com a grandeza desta conquista histórica de Rebeca Andrade. Por isso, pedimos sinceras desculpas à atleta e a todos os brasileiros e brasileiras pela postagem, especialmente às mulheres pretas, que estão tão bem representadas no pódio de Rebeca Andrade – observou a pasta.

Na sequência, o ministério comandado por Juscelino Filho justificou sua ideia com base na foto do surfista Gabriel Medina “voando” sobre uma onda nas Olimpíadas, imagem que virou meme nas redes sociais.

– O objetivo foi fazer uma publicação relacionando políticas públicas com as Olimpíadas, assim como já tinha sido feito com a foto icônica de Gabriel Medina, cujo meme circulou o Brasil. A própria legenda explicava que a pasta reverencia Rebeca e tem ela como inspiração – ressalta.

A pasta informou ainda que foi feita uma nova postagem para deixar “explícita a admiração” que o governo tem por Rebeca, “que tanto representa para o país como uma mulher preta medalhista olímpica”.

– O Ministério das Comunicações reverencia Rebeca Andrade. Ela não só entrou para a nossa história, ela é a nossa história – conclui a nota.

A publicação polêmica foi substituída pela foto original, em que Rebeca aparece no pódio reverenciada pelas adversárias Simone Biles e Jordan Chiles. Entretanto, foram acrescentados logotipos de programas do governo em prol da expansão da conectividade via internet.

Embora a versão anterior tenha sido deletada, o print ainda circula nas redes sociais e permanece exposto na conta oficial do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), crítico e rival político do atual governo.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução / Ministério das Comunicações