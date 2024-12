Governo do Pará entrega cestas básicas para indígenas afetados pela seca dos rios

O governo do Pará, por meio da secretaria estadual dos Povos Indígenas (Sepi), fez a doação, nesta semana, de 100 cestas básicas para dezenas de famílias atendidas pelo Distrito de Sanitário Especial Indígena (Dsei) do Rio Tapajós, no Polo Base Missão Cururu, em Jacareacanga. A medida reforça a segurança alimentar para as comunidades indígenas da região atingidas pela seca e estiagem.

O coordenador do Distrito de Sanitário Especial Indígena, Haroldo Saw Munduruku, destacou a ação. “É importante, para nós, essa aproximação com o governo do Estado, para que a gente seja atendido quando precisamos de algo urgente, como nesse caso de cestas básicas. Ainda temos outras demandas a serem definidas para atender a população indígena, principalmente, as mais afetadas pela seca na nossa região”, disse.

O Dsei é vinculado à Secretaria de Saúde Indígena (SESAI), do Sistema Único de Saúde (SUS), do Ministério da Saúde, e atua como unidade gestora descentralizada que promove a reordenação da rede de saúde e das práticas sanitárias dos povos indígenas. O órgão desenvolve atividades administrativo-gerenciais necessárias à prestação da assistência aos Povos Indígenas.

Devido ao difícil acesso à região, o critério considerado para essa distribuição são os impactos da seca e estiagem, como o difícil acesso a água, que por consequência dificulta a produção de alimentos nas próprias aldeias. O cacique Riomar Akay Munduruku e o conselheiro local de saúde, Celso Tawe Munduruku fizeram a distribuição das cestas levando em consideração como prioridade a população idosa da aldeia.

Para a titular da Sepi, Puyr Tembé, esse reforço emergencial atende uma das diretrizes da pasta, no enfrentamento à problemas provocados pelas mudanças climáticas, nas quais os povos indígenas são os principais atingidos.

“Recebemos esse pedido do Dsei Rio Tapajós, para que fossem atendidas as famílias de indígenas afetadas pela crise climática, principalmente, por conta da seca e estiagem nessa região, que tem sido muito graves. É o nosso dever como secretaria do governo do estado ajudar e fornecer apoio às comunidades indígenas, que tiveram suas produções de alimentos prejudicadas”, afirmou.

As cestas incluem 1 kg de arroz, 1 kg de feijão, 1 kg de açúcar, 500g de floco de milho, 500g de macarrão, 500ml de óleo de soja, 500ml de vinagre de álcool, 300g de salsicha enlatada, 200g de café em pó, 200g de composto lácteo em pó e 1 pacote de bolacha.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação