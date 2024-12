Governo do Pará entrega viaduto da BR-316 com Alça Viária, em Marituba, na Grande Belém

A população paraense receberá na véspera de Natal, terça-feira, 24, do governo do Estado, mais uma obra de infraestrutura e mobilidade urbana. Trata-se do viaduto da BR-316 com a Alça Viária, em Marituba, região metropolitana de Belém. O viaduto mede 720 metros de comprimento, 14 de largura e 5,5 metros de altura da pista às vigas.

O viaduto foi construído pelo Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM), para levar mais mobilidade à população e melhorar a fluidez do tráfego.

Um ano após a assinatura da ordem de serviço, o Estado concluiu e entrega a obra antes mesmo do prazo previsto. No total, cerca de 200 profissionais atuaram de forma direta e indireta na obra.

O viaduto possibilitará ao condutor que vier da Alça Viária, seguir direto para Belém, sem necessitar fazer retorno; e também vai permitir, que os condutores que estiverem vindo de Marituba acessem o viaduto para seguir para a Alça Viária sem fazer retorno, tornando o trajeto mais ágil.

Além do viaduto da Alça Viária, o Governo do Estado está construindo outro viaduto na BR-316 com a avenida Independência. A obra está 62% concluída. Os dois viadutos se somam ao viaduto Ananin, entregue em 2023 no km 7 da rodovia, para melhorar a mobilidade em toda área. Também estão sendo construídos viadutos na avenida Mário Covas com a Três Corações (50% executado); e avenida Mário Covas com a avenida Independência (45% concluído).

Imagem: Raphael Luz/Agência Pará de Notícias