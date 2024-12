Governo do Pará garante cheque Sua Casa para vítimas de incêndio em Icoaraci

Nesta sexta-feira, 13, o Governo do Pará, por meio de uma equipe técnica da Companhia de Habitação do Pará (Cohab), realizando uma vistoria técnica na residência atingida por um incêndio na travessa Berredos, no Distrito de Icoaraci, em Belém, na quinta-feira, 12.

A casa atingida pelo sinistro pertence a catadora de materiais recicláveis, Maria Casemira Mendes Moraes, que mora com o filho, também catador. “Estou muito triste, mas sei que com a ajuda do governo, com certeza, a gente vai poder reconstruir nossa casa”, disse ela.

Este foi o quarto incêndio registrado na capital paraense nos últimos sete dias. Todas as 21 famílias que tiveram seus imóveis destruídos pelo sinistro foram cadastradas pela Cohab para receberem o benefício habitacional “Sua Casa”, do Governo do Estado. Destinado à construção, reforma, ampliação, melhoria ou adaptação de unidade habitacional, o programa de governo foi criado pelo governador, Helder Barbalho, para proporcionar a melhoria da qualidade de vida da população do Pará.

A vistoria em Icoaraci foi feita pela gerente Executiva de Assistência Social, Patrícia Carvalho e pelo engenheiro Raimundo Júnior. “No local, nós fizemos o questionário social do proprietário do imóvel e o laudo de engenharia, o caso entrará no bojo das demais famílias que também passaram por sinistro nos últimos dias”, pontuou Patrícia.

O Programa Sua casa consiste na concessão de dois benefícios: auxílio para aquisição de materiais a serem utilizados na construção, reforma, ampliação, melhoria ou adaptação da unidade habitacional, e auxílio para a contratação da mão de obra para a execução do serviço de pedreiro. O valor do benefício pode chegar até 21 mil.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação