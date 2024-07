Governo federal inclui Belém no novo PAC

A cidade de Belém foi selecionada no Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC), do Governo Federal, que vai investir cerca de R$ 41,7 bilhões em obras de mobilidade, prevenção de desastres, esgotamento sanitário e abastecimento de água em 26 estados e 488 municípios brasileiros. A escolha se deu por conta da admistração municipal apresentar projetos viáveis e preparatórios para a Conferência das Nações Unidas sobre o Clima (COP-30), que vai deixar um grande legado para toda a população da capital paraense.

O anúncio da inclusão de Belém no Novo PAC foi feito pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que convidou o prefeito Edmilson Rodrigues para participar da cerimônia de lançamento do programa realizada nesta sexta-feira, 13, no Palácio do Planalto, em Brasília.

Na capital paraense serão aplicados R$192 milhões, dentro do eixo de Mobilidade do programa, para garantir a conclusão de todas as etapas da obra de duplicação da avenida Bernardo Sayão, iniciada pela Prefeitura de Belém. “Esse é um momento de grande importância para Belém, a cidade da COP-30”, disse o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, durante o anúncio da inclusão da cidade no Novo PAC.

OBRAS

A obra de duplicação da avenida Bernardo Sayão é prioritária para Belém receber a COP-30, em 2025, e vai impactar, de maneira direta, a vida dos moradores de quatro bairros da capital paraense. A obra inclui os serviços de microdrenagem, macrodrenagem, duplicação, urbanização, pavimentação, a construção de mais dois canais de descarga e a conclusão da maior estação de tratamento de esgotos do Norte do país.

Em agosto de 2023, a Prefeitura de Belém assinou a ordem de serviço no valor de de R$ 64 milhões para realizar a primeira etapa da obra, que corresponde ao trecho entre a rua dos Mundurucus e avenida Fernando Guilhon, para a execução da macrodrenagem, microdrenagem, iluminação modernizada em LED e sinalização da via.

Ao todo, a duplicação da avenida corresponde a uma extensão de cerca de 6 km, sendo que sua execução de responsabilidade da Prefeitura de Belém, por meio do Programa de Saneamento da Bacia da Estrada Nova (Promaben).

Imagem: Agência Belém