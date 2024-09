Grávida, namorada de Luan Santana revela tamanho da barriga e surpreende seguidores

A influenciadora digital Jade Magalhães e o cantor Luan Santana estão vivendo um momento especial enquanto aguardam a chegada de sua primeira filha. Recentemente, Jade compartilhou fotos da sua viagem a Miami, mostrando com orgulho sua barriga de grávida para seus seguidores no Instagram.

As imagens revelam momentos de descontração e alegria, com registros de Jade em frente ao espelho e Luan ao volante em uma das fotos. O casal parece estar aproveitando ao máximo essa fase tão especial de suas vidas.

Revelação do Sexo do Bebê: É uma Menina!

Em uma publicação emocionante nas redes sociais, Luan Santana e Jade Magalhães revelaram o sexo do bebê que esperam. O vídeo, inicialmente em preto e branco, mostra o casal usando roupas brancas e se sujando com tinta rosa, simbolizando que é uma menina. A reação do casal foi de pura felicidade, culminando em um beijo apaixonado.

Além da revelação do sexo, Jade e Luan também compartilharam com seus seguidores um momento íntimo e especial: o ultrassom da bebê. As imagens mostraram o rostinho da pequena, deixando os fãs ainda mais ansiosos pela chegada da nova integrante da família.

Os fãs do casal demonstraram muito carinho e emoção nos comentários das postagens. Comentários como “Que barriguinha linda” e “Vocês três são lindos” enchiam as fotos de Jade e Luan. A interação com o público não parou por aí; Luan utilizou uma caixa de perguntas no Instagram para responder dúvidas e compartilhar momentos especiais, como o presente personalizado que recebeu de Jade, um brinco com a imagem de uma boneca.

Preparativos e Expectativas

A chegada de um bebê é sempre um momento de muita preparação e expectativa. Jade e Luan estão aproveitando cada instante dessa jornada, cuidando dos preparativos e celebrando cada pequena conquista. A conexão que eles compartilham com seus seguidores torna tudo ainda mais especial, criando uma comunidade de apoio e afeto durante essa fase.

Enquanto aguardam a chegada da pequena, Jade Magalhães e Luan Santana continuam a compartilhar momentos de suas vidas, reforçando o vínculo com seus fãs e mantendo todos atualizados com essa linda história que estão construindo.

Fonte: Terra Brasil Notícias/Foto: Reprodução/Instagram