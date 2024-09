Ação contra Marçal: Datena fala em gordofobia e Estatuto do Idoso

Cumprindo o anúncio que fez na última sexta-feira (27), o candidato à Prefeitura de São Paulo José Luiz Datena (PSD) entrou com uma ação por danos morais contra o adversário nas urnas Pablo Marçal (PRTB). No processo, o apresentador acusa o empresário de gordofobia, menciona o Estatuto do Idoso para ter prioridade na tramitação e pede R$ 100 mil de indenização por ofensa à sua moralidade.

As informações foram divulgadas pelo portal Metrópoles. Segundo o veículo, a ação se fundamenta na live feita pelo empresário no último dia 16 de setembro, um dia depois que o jornalista desferiu uma cadeira em Marçal no debate da TV Cultura. O processo cita que o prtbista chamou Datena de diversas alcunhas, incluindo “abusador e comedor de açúcar”.

Na ação, Datena afirma que Marçal usou um caso no qual ele não foi condenado para chamá-lo de assediador. O apresentador se refere à denúncia feita pela jornalista Bruna Drews, que alegou ter sofrido assédio sexual por parte de Datena. Contudo, meses depois, ela retirou a acusação. Atualmente, ela diz ter sido coagida a fazê-lo.

Datena não foi o único a mover um processo na rixa entre ele e Marçal. O empresário já havia informado ter ingressado na Justiça contra o jornalista, em razão da cadeirada que recebeu do rival. Marçal também pede uma indenização de R$ 100 mil por danos morais.

Logo em seguida, o advogado de Datena, Eduardo Cesar Leite, disse que o comunicador iria apresentar uma “ação milionária por danos morais que será protocolizada com base nas ofensas desferidas contra o Datena, ofendendo a sua dignidade e honra, devastando a ele e toda sua família”.

Em nota, a defesa de Marçal se pronunciou sobre as acusações de Datena a ele.

– Da leitura da ação proposta [live] não vislumbramos nenhum ato ou fato que possa configurar qualquer abuso, sendo certo que vamos apresentar a defesa técnica no momento oportuno – disse a equipe.

