Grupo de Pagode das Meninas se apresentam no Cassazum no próximo sábado

Atendendo a inúmeros pedidos dos associados e convidados do Cassazum, o badalado “Grupo de Pagode das Meninas” volta se apresentar no próximo sábado, 24, no palco do 14 Bis, a partir das 12 horas. A apresentação das pagodeiras faz parte do tradicional “Almoço das Fabianas”, que conta com o apoio da diretoria do Cassazum, à frente a presidente, suboficial da Aeronáutica Heloisa Helena.

É grande a expectativa da segunda apresentação das pagodeiras das Meninas, já que os associados enalteceram o show musical da primeira apresentação. Detalhe: a criação do encontro das Fabianas se originou num bate papo que contou com respaldo decisivo da presidente do clube militar, Heloísa Helena. Quanto o grupo de Pagode das Meninas, acredita na potencialidade das delas, afirma a dirigente.

PROGRAMAÇÃO FESTIVA

Ontem, o Departamento Social confirmou a apresentação de duas bandas musicais para a domingueira, 25. A primeira a se apresentar no palco do 14 Bis, a partir das 15h, será a banda comandada pelo vocalista Igor Souza (Top da Saudade). A segunda ficará por conta da banda “TOP 3”.

Imagens Nonato Batista/Ronabar