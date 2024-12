Gugu: Rose Miriam revela por que desistiu de disputar herança

Mãe dos filhos de Gugu Liberato, Rose Miriam di Matteo explicou o motivo de ter desistido da disputa judicial para provar sua união estável com o apresentador e ter parte na herança. Em entrevista ao Fantástico neste domingo (15), ela concluiu que não tem que provar ser companheira de Gugu a ninguém e decidiu por um “ponto final” na situação, para que seus filhos pudessem receber suas heranças. Como parte da negociação, eles decidiram fazer um fundo de investimento internacional para a mãe com uma parcela do dinheiro que receberão.

– Comecei a me perguntar: “Deus, qual o sentido disso tudo?” Provar que fui companheira? Não preciso provar isso para ninguém. Quis por um ponto final para que meus filhos pudessem dar início à vida na divisão do patrimônio que o Gugu deixou com tanto carinho. Foi a melhor coisa que eu fiz – declarou.

Na sequência, ela afirmou estar “muito feliz” e segura financeiramente. Ao ser questionada se se sentia uma “mulher rica”, ela reconheceu que sim, aos risos.

– Eu estou muito feliz, estou muito bem financeiramente hoje. Estou segura. Vou envelhecer, materialmente falando, de uma forma digna. É, eu me sinto [uma mulher rica]. É bem mais do que eu esperava – adicionou.

Rose Miriam também fez uma reflexão, admitindo ter gerado mágoa em meio à família de Gugu devido à situação.

– Eu acho que deixei mágoa na família do Gugu, talvez. Eu amo todos eles, em especial, a dona Maria e a tia Cida – assinalou.

Gugu Liberato, que morreu em novembro de 2019 em decorrência de um acidente doméstico, deixou 75% de seu patrimônio para os filhos João Augusto, Sofia e Marina, além de uma pensão vitalícia de R$ 163 mil para a mãe, Dona Maria do Céu. Os 25% restantes, Gugu destinou aos cinco sobrinhos.

Na entrevista ao Fantástico, João Augusto afirmou que seu pai “tinha a ideia de que a geração dos filhos sempre apoiaria os pais” e que, por isso, não deixou nada para os irmãos, e sim para os filhos, a fim de que, “se algo acontecesse”, eles os ajudassem.

Fonte: Pleno News/Foto: Frame de vídeo / Globoplay