Seleção Brasileira inicia treinos em Belém com portões fechados na tarde desta segunda-feira (11)

Com o objetivo de aprimorar a equipe para os próximos desafios das Eliminatórias, o técnico Dorival Júnior comandou o primeiro treino da Seleção Brasileira na tarde desta segunda (11) em Belém, no Estádio Mangueirão. Com portões fechados apenas para convidados, a imprensa só pôde acompanhar por 15 minutos.

O Brasil enfrentará a Venezuela em Maturín na próxima quinta-feira (14) e o Uruguai em Salvador na terça-feira (19) seguinte.

A equipe canarinho terá três dias de preparação em Belém antes de seguir para Maturín, cidade localizada a aproximadamente duas horas de voo da capital paraense, para o confronto diante da Venezuela.

Na manhã desta segunda-feira, a maioria dos jogadores convocados por Dorival Júnior já se encontrava na concentração da Seleção Brasileira. A delegação foi completada no final da tarde com a chegada dos atletas Abner e Raphinha.

O Brasil, com 16 pontos, está em quarto lugar nas Eliminatórias. Depois de enfrentar a Venezuela, a equipe se muda para Salvador para o duelo contra o Uruguai na Fonte Nova.

Agenda

Nesta terça (12), à tarde, a Seleção concederá uma entrevista coletiva com os profissionais de imprensa no Mangueirão.

Foto: Marina Moreira/ A Província do Pará