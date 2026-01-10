Thomas Kent Carter, de O Enigma de Outro Mundo, morre aos 69 anos

Seu último crédito de atuação foi na série The Company You Keep, de 2023

Júlia Henn

O ator Thomas Kent Carter, mais conhecido como T.K. Carter, foi encontrado morto nesta sexta-feira (9) em sua casa na Califórnia após ter feito uma ligação para o número de emergência às 17h42, segundo relata o TMZ. A causa da morte não foi divulgada.

Nascido em Nova York e criado em Los Angeles, Carter iniciou sua carreira na comédia de stand-up aos 12 anos de idade. Seus papéis de maior notoriedade foram como Nauls em O Enigma de Outro Mundo (1982) e Mike Fulton na série Punky, A Levada da Breca (1985-1986).

Ao longo de sua carreira, atuou em produções como Os Waltons (1972), Os Jeffersons (1975) e The Nanny (1993). Seu último crédito de atuação foi na série The Company You Keep, lançada em 2023.

Carter deixa sua esposa, Janet Carter.