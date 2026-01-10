segunda-feira, janeiro 12, 2026
Desde 1876
Texto aqui...
HomeENTRETENIMENTO
ENTRETENIMENTO

Thomas Kent Carter, de O Enigma de Outro Mundo, morre aos 69 anos

Seu último crédito de atuação foi na série The Company You Keep, de 2023

1 min de leitura

Júlia Henn

O ator Thomas Kent Carter, mais conhecido como T.K. Carter, foi encontrado morto nesta sexta-feira (9) em sua casa na Califórnia após ter feito uma ligação para o número de emergência às 17h42, segundo relata o TMZ. A causa da morte não foi divulgada.

Nascido em Nova York e criado em Los Angeles, Carter iniciou sua carreira na comédia de stand-up aos 12 anos de idade. Seus papéis de maior notoriedade foram como Nauls em O Enigma de Outro Mundo (1982) e Mike Fulton na série Punky, A Levada da Breca (1985-1986).

Ao longo de sua carreira, atuou em produções como Os Waltons (1972), Os Jeffersons (1975) e The Nanny (1993). Seu último crédito de atuação foi na série The Company You Keep, lançada em 2023.

Carter deixa sua esposa, Janet Carter. 

banner 300x100
Artigo anterior
Hamnet | Jacobi Jupe vence Astra Awards de Melhor Performance Jovem
Próximo artigo
Hamnet | Paul Mescal fala da jornada emocional de Shakespeare no longa

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,319FansLike
3,555FollowersFollow
22,800SubscribersSubscribe
banner 320x320
volta as aulas - 320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@grupomarajoara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 3111

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315