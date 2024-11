Homem turco mata 8 membros de sua família e comete suicídio

Um turco matou vários membros da sua família entre este domingo (24) e esta segunda-feira (25) em diferentes ataques em Istambul, antes de tirar a própria vida, num homicídio múltiplo que chocou a opinião pública na Turquia.

Segundo a estação televisiva NTV, as primeiras investigações indicam que Bahadir A., ​​um homem de 33 anos armado com uma pistola, atirou e matou a sua mãe, Necmiye, e o seu pai Muhammed, na sua casa no distrito de Büyükçekmece, em Istambul, onde também sofreu uma lesão grave a irmã, Buket, por volta das 16h de domingo.

Bahadir deslocou-se então para o bairro de Avcılar, também em Istambul, onde invadiu um salão de cabeleireiro e o quarto do dono do estabelecimento. O homem continuou a sua onda de crimes rumo ao distrito de Esenyurt, onde assassinou o seu primo, Sadan Serdar Büke.

Depois, ele tirou a própria vida com um tiro na cabeça com a mesma arma usada em outros crimes.

A polícia também informou ter descoberto dois corpos de outros três familiares de Bahadir: a esposa, e seu filho de 10 anos e a sua filha, elevando o número total de vítimas mortas.

Os motivos que levaram o homem a cometer os homicídios ainda não foram esclarecidos. O governo regional de Istambul informou que ele tem antecedentes criminais por uso de drogas.

