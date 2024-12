Hospital Regional do Leste registra mais de 1.800 atendimentos em fonoaudiologia

O Hospital Regional Público do Leste (HRPL), localizado em Paragominas, dispõe de uma equipe multiprofissional completa e altamente qualificada, comprometida em oferecer uma assistência humanizada e segura à população. Neste mês, destaca-se o trabalho dos profissionais de Fonoaudiologia, cuja atuação é essencial, como parte da equipe multiprofissional, na promoção da saúde e na reabilitação de pacientes. Ao longo de 2024, o serviço registrou mais de 1.800 atendimentos, reforçando o compromisso da instituição com a qualidade do cuidado e a recuperação de seus pacientes.

A fonoaudióloga, Lara Lemos, explica que o serviço desempenha um papel importante na recuperação e reabilitação de pacientes em ambientes hospitalares, em que realiza avaliações detalhadas da comunicação, deglutição e funções orofaciais dos pacientes. Lara explica que a fonoaudiologia ajuda a identificar problemas que podem impactar a recuperação de pacientes que passaram por cirurgias, traumas ou doenças neurológicas, prevenindo aspiração, desnutrição e desidratação.

“A atuação precoce do fonoaudiólogo pode ajudar a prevenir complicações, reduzindo o tempo de internação e assim melhorando a qualidade de vida dos pacientes, participando do cuidado com demais membros da equipe multidisciplinar como médico, enfermeiro, nutricionista, fisioterapeuta, psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional, técnicos de enfermagem, entre outros”, destaca a fonoaudióloga.

A profissional acrescenta que é essencial que o fonoaudiólogo interaja com a equipe para garantir que os pacientes recebam um atendimento integral e que suas necessidades de comunicação e deglutição sejam adequadamente abordadas durante o processo de recuperação em internação hospitalar.

Aprovação – Huan Henrique Marinho, de 30 anos, comenta que o atendimento no Regional do Leste tem sido muito satisfatório. “A fonoaudióloga que me acompanha é uma ótima profissional e esse serviço é muito importante. Foi fundamental para minha reabilitação, para voltar a falar e conseguir comer. Foi crucial para a minha recuperação. Só tenho agradecimentos aos profissionais que me atenderam no HRPL”, disse o embalador.

Dados – De janeiro a novembro deste ano, o Regional do Leste promoveu exatos 1.822 atendimentos por fonoaudiologia.

O Hospital Regional Público do Leste integra a rede de saúde do Governo do Pará, administrado pelo Instituto Diretrizes, em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). O HRPL fica na rua Adelaide Bernardes, s/n, no bairro Nova Conquista, em Paragominas. Mais informações pelo telefone: 0800 5803291.

Texto de Pedro Amorim

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação