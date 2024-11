HRPM incentiva boas práticas ambientais com mães das UTIs neonatal e pediátrica na sua horta hospitalar

Para fortalecer os vínculos com as mães de pacientes internados nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal e Pediátrica, além de promover saúde, bem-estar e conscientização sobre práticas sustentáveis, o Hospital Regional Público do Marajó (HRPM), em Breves, no Marajó, realizou uma ação de educação ambiental na última quinta-feira, 14, em sua horta hospitalar.

A iniciativa, conduzida pela Comissão de Sustentabilidade (CS) da unidade hospitalar, representada pela nutricionista, Renata Feio, e pelo psicólogo Vinícius Vanzaler, proporcionou às mães a oportunidade de conhecer a horta hospitalar e receber orientações sobre cultivo isento de agrotóxico, técnicas de compostagem, benefícios de uma alimentação natural e a importância da preservação ambiental.

Para Vinicius Vanzaler, “a ação com as mães em espaço natural é fundamental para diminuir as angústias da internação e aliviar as incertezas de um momento tão difícil que é ter um filho hospitalizado”.

Aprovação – Maria Ester da Silva Sousa, de 35 anos, conta que as atividades propostas pela equipe da CS foram muito interessantes, pois permitiu que ela e as outras acompanhantes se distraíssem.

“Eu achei tudo muito legal, uma distração para nós, que somos mães acompanhando nossos filhos na UTI. Aprendi bastante sobre compostagem e foi muito importante aprender algo novo. É legal aprender sobre esses temas. Aqui no hospital, somos bem tratados. Eu gosto bastante”, pontuou a dona de casa.

Horta hospitalar – Com 180m², a Horta Hospitalar do HRPM produz 80% dos legumes consumidos no hospital e contribui para a preservação do meio ambiente, a partir da não utilização de insumos agrícolas industrializados, bem como do reaproveitamento de resíduos orgânicos e da utilização da prática de compostagem, que se trata do conjunto de técnicas aplicadas para estimular a decomposição de materiais orgânicos, via organismos do solo para obter substâncias húmicas e nutrientes, como fonte de adubação e fertilização, além da gestão consciente de água, por meio do reaproveitamento, em todo o ciclo.

O compromisso com a produção de uma alimentação de qualidade associada à preservação do meio ambiente do Projeto Horta Hospitalar, do Hospital Regional do Marajó, já vem dando frutos com o compartilhamento desses conhecimentos à comunidade local com incentivo a criação de hortas domiciliares, comunitárias e escolares, utilizando técnicas que não provoquem prejuízo ao meio ambiente e que gere benefícios aos parceiros

O projeto da Horta Hospitalar tem reconhecimento nacional com o “Prêmio Amigo do Meio Ambiente”, A premiação é promovida pela Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo e busca reconhecer projetos socioambientais desenvolvidos em unidades do SUS de todo o Brasil.

O HRPM é uma unidade de saúde do governo do Estado, administrado pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH), em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). O hospital presta assistência de média e alta complexidade no sudoeste marajoara, e está localizado na avenida Rio Branco, n.º 1.266, no centro de Breves/PA, no Marajó. Mais informações poderão ser obtidas via telefones: (91) 3783 2140 /3783 2127.



Texto de Pedro Amorim

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação