Igor Normando nomeia a equipe de transição de governo municipal de Belém

O prefeito eleito de Belém, Igor Normando (MDB), divulgou ontem, quarta-feira, 30, alguns dos nomes que irão compor sua equipe de transição. A equipe será responsável por dialogar com a atual gestão municipal e organizar a mudança para sua posse como prefeito, a partir do dia 1º de janeiro de 2025. A lista começa pelo vice-prefeito eleito, o ex-secretário de Estado de Esporte e Lazer e ex-deputado Cássio Andrade.

Cássio Andrade: 43 anos, natural da Bahia, Salvador, o vice-prefeito eleito também é presidente estadual do PSB no Pará, ex-deputado federal e estadual e ex-secretário da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (SEEL) durante 2023-2024. Advogado de formação, Cássio tem uma longa jornada na política e irá presidir a equipe de transição de Igor. O vice-prefeito também disputou a prefeitura em 2020, onde alcançou 6,88% (49.988 votos). Cássio é filho do também político Ademir Andrade.

Carlos Maneschy: 69 anos, doutor em engenharia mecânica, o ex-reitor da UFPA e ex-secretário de Ciência e Tecnologia é presidente da Prodepa desde 2023, onde idealizou o Programa Forma Pará. Atuou na equipe de Igor Normando durante a campanha de eleições municipais. Filiado ao MDB, o professor já disputou a prefeitura nas eleições de 2016 pelo partido, onde alcançou 9,70% (75.401 votos).

Marcos Rodrigues de Matos: diretor de fiscalização e auditor da Secretaria de Estado da Fazenda (SEFA).

André Ramy Pereira Bassalo: advogado especialista em direito eleitoral, André é controlador-geral do estado do Pará. Atuou como juiz membro efetivo do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) entre 2009 e 2012. Foi procurador-geral do município de Bujaru entre 2013 e 2016 e, a partir de então, passou a atuar na defesa de diversas prefeituras e câmaras municipais. Foi ouvidor-geral do estado e, no dia 14 de junho de 2024, foi nomeado como controlador-geral do estado do Pará.

Ana Carolina Gluck Paul: advogada de formação, procuradora-geral adjunta da Procuradoria Geral da União (PGE). Ana Carolina também integra o Comitê Estadual para a COP 30, formado em 2023 e presidido pela vice-governadora Hana Ghassan.

Humberto Bozi Spindola: substituiu Igor Normando como secretário adjunto da Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania (SEAC), à frente da gestão das Usinas da Paz, após sua saída para concorrer à prefeitura de Belém. Humberto deixou o cargo após oito meses de gestão.

Cleiton Chaves: ex-secretário de Saúde Municipal de Pau D’Arco, ex-diretor do Hospital Municipal, ex-vereador e ex-secretário de Saúde de Pau D’Arco. Cleiton comandava programas e ações itinerantes da Secretaria de Articulação da Cidadania do governo do estado (SEAC) na gestão de Igor como secretário.

Heloisa Maria Melo e Silva Guimarães: 59 anos, diretora-presidente do Hospital das Clínicas Gaspar Vianna, médica cardiologista e mestranda em Saúde Coletiva pela UFPA. Foi secretária de Saúde do Pará de 2015 a 2018 (governo de Simão Jatene), deputada estadual no Pará de 2019 a 2022 pelo Partido Democrata. Em 2022, filiou-se ao União Brasil e, no mesmo ano, migrou para o PSDB, partido do qual faz parte até hoje.

Patrick Tranjan: secretário adjunto de Planejamento e Finanças da Secretaria de Estado de Educação Pública (SEDUC/PA). Graduado em Administração Pública, atuou na Secretaria de Estado de Educação do Espírito Santo (SEDU/ES), no Ministério da Educação e na Secretaria de Estado de Educação de São Paulo (SEDUC/PA). (Com informações do portal Estado do Pará On-line).

Imagem: Reprodução